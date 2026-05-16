“Ky flamur nuk lejohet këtu”, delegacioni serb në Eurovision tenton ta largoj flamurin e Kosovës, nuk e lejojnë shqiptarët (VIDEO)

Albert Limani ka bërë të ditur se gjatë festimeve për paraqitjen e Shqipëria në Eurovision Song Contest 2026, në Qendrën e Mediave në Vjenë, një grua nga delegacioni i Serbia ka tentuar t’ua heqë flamurin e Kosova. Sipas Limanit, gruaja u kishte thënë se “ky flamur nuk lejohet këtu”, ndërsa kishte tentuar edhe ta prekë…

ShowBiz

16/05/2026 23:09

Albert Limani ka bërë të ditur se gjatë festimeve për paraqitjen e Shqipëria në Eurovision Song Contest 2026, në Qendrën e Mediave në Vjenë, një grua nga delegacioni i Serbia ka tentuar t’ua heqë flamurin e Kosova.

Sipas Limanit, gruaja u kishte thënë se “ky flamur nuk lejohet këtu”, ndërsa kishte tentuar edhe ta prekë flamurin, por ai thotë se nuk e ka lejuar një gjë të tillë.

“Flamuri i Kosovës do të valojë dhe do të lejohet gjithkund, ndërsa ne do ta mbrojmë me çdo kusht”, ka shkruar ai.

 

Artikuj të ngjashëm

May 16, 2026

Alis me performancë elektrizuese në finalen e Eurovisionit, e drithëron publikun...

May 16, 2026

Shqipëria sonte në finalen e Eurovisionit, Alis ngjitet i pesti në...

May 16, 2026

Klajdi Haruni martohet këtë verë, partnerja e tij zbulon surprizën: Flori...

May 16, 2026

Vanesa largohet nga Ferma Vip, përlotet Indri: Nuk e prisja, jam keq

Lajme të fundit

Kurti bëhet ekspert i autostradave: Autostrada “Ibrahim Rugova”...

Transporti hekurudhor në alarm: Udhëtarët paksohen, mallrat nuk lëvizin

Ronaldo “zhduket” në finale – Al Nassr pëson...

Prishtina i bashkohet protestës në Shkup, Rama: Gjuha...