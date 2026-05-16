“Ky flamur nuk lejohet këtu”, delegacioni serb në Eurovision tenton ta largoj flamurin e Kosovës, nuk e lejojnë shqiptarët (VIDEO)
Albert Limani ka bërë të ditur se gjatë festimeve për paraqitjen e Shqipëria në Eurovision Song Contest 2026, në Qendrën e Mediave në Vjenë, një grua nga delegacioni i Serbia ka tentuar t’ua heqë flamurin e Kosova. Sipas Limanit, gruaja u kishte thënë se “ky flamur nuk lejohet këtu”, ndërsa kishte tentuar edhe ta prekë…
ShowBiz
Albert Limani ka bërë të ditur se gjatë festimeve për paraqitjen e Shqipëria në Eurovision Song Contest 2026, në Qendrën e Mediave në Vjenë, një grua nga delegacioni i Serbia ka tentuar t’ua heqë flamurin e Kosova.
Sipas Limanit, gruaja u kishte thënë se “ky flamur nuk lejohet këtu”, ndërsa kishte tentuar edhe ta prekë flamurin, por ai thotë se nuk e ka lejuar një gjë të tillë.
“Flamuri i Kosovës do të valojë dhe do të lejohet gjithkund, ndërsa ne do ta mbrojmë me çdo kusht”, ka shkruar ai.