Kritikohet gjuha polarizuese e partive politike në prag të fushatës
Gjuha polarizuese e partive politike dhe ashpërsimi i retorikës po kritikohet nga profesorë universitarë. Ata vlerësojnë se kandidatët për zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit duhet të fokusohen në programet elektorale dhe jo në përçarjen mes qytetarëve.
Për shkak të bindjeve të ndryshme, anëtarë të partive politike shpesh sulmojnë njëri-tjetrin verbalisht.
Por, veç dy ditë më parë, ato kulmuan me sulm fizik në Skenderaj.
Viktimë ishte kryetari i degës së Lëvizjes Vetëvendosje në këtë komunë, Hysni Mehani, i cili për sulmin akuzon kryetarin e komunës, Sami Lushtaku nga PDK, dhe njerëz të tij.
Jo veç në këtë komunë, gjuhë e tillë polarizuese mes partive përdoret pothuajse gjithmonë para dhe gjatë fushatës zgjedhore.
Një qasje e tillë, sipas asistent profesorit të medias dhe konfliktit në Universitetin “Adger” në Norvegji, Abit Hoxha do të duhej të ishte e papranueshme.
“Gjuha e cila përdoret nga kundërshtarët politikë për t’i denigruar kundërshtarët tjerë politik do të duhej të ishte e pa pranueshme në Kosovë. Kjo sjellë probleme mes qytetarëve e ngrit polarizimin dhe krijon storie të pabaza të cilat mund të dërgojnë në konflikte të ndryshme”, ka thënë Abit Hoxha, Asistent profesor i Medias dhe Konfliktit.
Hoxha vlerëson se kjo qasje u ndihmon politikanëve vetëm për ta thelluar polarizimin në shoqëri, transmeton rtv dukagjini.
“Kjo qasje e përdorimit të gjuhës të papërshtatshme edhe mund të ju ndihmojë politikanëve deri diku por në përgjithësi nuk ju ndihmon për me mbledhë vota sa ju ndihmon për të ngrit polarizimin dhe mobilizimin e njerëzve që janë në margjina pra që nuk janë pjesë e diskutimeve publike”, ka thënë Abit Hoxha, asistent profesor i Medias dhe Konfliktit.
E, profesori universitar, Ferid Selimi tha se partitë dhe kandidatët duhet të fokusohen te programet që ofrojnë.
“Pavarësisht asaj lufte të themi që e bëjnë në fushatën parazgjedhore që e bëjnë partitë ose edhe koalicionet, ata do të duhej së pari duhet të dalin para elektoratit të tyre t’i shpalosin programet e tyre, programet zhvillimore sepse elektoratit, popullatës i intereson se çka do të punohet në katër vitet e ardhshme”, ka thënë Ferid Selimi, profesor universitar.
Gjatë zgjedhjeve të 28 dhjetorit 2025, Paneli për Ankesa dhe Parashtesa pranoi 28 ankesa nga partitë politike dhe në total vlera e gjobave të shqiptuara arrin në 162 mijë euro.
Në mesin e ankesave ka edhe raste të përdorimit të gjuhës së papërshtatshme.