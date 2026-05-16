Alis me performancë elektrizuese në finalen e Eurovisionit, e drithëron publikun

Alisi ka dhuruar një performancë drithëruese në finalen e Eurovision 2026, e mbushur plot emocion teksa mban numrin 5 në renditje. Këngëtari nga Shkodra, Alis Kallaçi,performoi edhe njëherë në Vjenë këngën “Nan”, kësaj radhe në skenën e finales së madhe. Po ashtu edhe këtë herë pjesë e magjisë skenike ishte aktorja Rajmonda Bulku. Rikujtojmë se…

ShowBiz

16/05/2026 21:51

Alisi ka dhuruar një performancë drithëruese në finalen e Eurovision 2026, e mbushur plot emocion teksa mban numrin 5 në renditje.

Këngëtari nga Shkodra, Alis Kallaçi,performoi edhe njëherë në Vjenë këngën “Nan”, kësaj radhe në skenën e finales së madhe. Po ashtu edhe këtë herë pjesë e magjisë skenike ishte aktorja Rajmonda Bulku.

Rikujtojmë se performanca e tij në gjysmëfinale ishte spektakolare, duke kombinuar energji, emocion dhe një prezantim unik skenik. Një element i veçantë ishte prania në skenë e aktores Rajmonda Bulku, e cila solli një dimension artistik dhe simbolik, duke nënvizuar mesazhin emocional të këngës për figurën e nënës shqiptare.

Performanca e Alis u shoqërua me flamurin kuqezi dhe një atmosferë elektrizuese, duke krijuar një moment krenarie për të gjithë shqiptarët që ndjekin Eurovision-in, ndërsa ekspertët e cilësuan Alis si një nga artistët me vokalin më të lartë këtë edicion.

Në finale, Alis do të performojë i pesti dhe të gjithë shqiptarët që jetojnë jashtë mund ta votojnë me kodin 05.

Artikuj të ngjashëm

May 16, 2026

Shqipëria sonte në finalen e Eurovisionit, Alis ngjitet i pesti në...

May 16, 2026

Klajdi Haruni martohet këtë verë, partnerja e tij zbulon surprizën: Flori...

May 16, 2026

Vanesa largohet nga Ferma Vip, përlotet Indri: Nuk e prisja, jam keq

May 16, 2026

72 vjeç por duket si 32, John Travolta i shokon të gjithë me pamjen e tij

Lajme të fundit

Kurti bëhet ekspert i autostradave: Autostrada “Ibrahim Rugova”...

Transporti hekurudhor në alarm: Udhëtarët paksohen, mallrat nuk lëvizin

Ronaldo “zhduket” në finale – Al Nassr pëson...

Prishtina i bashkohet protestës në Shkup, Rama: Gjuha...