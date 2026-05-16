Shqipëria sonte në finalen e Eurovisionit, Alis ngjitet i pesti në skenë me “Nan”

Mbrëmjen e sotme mbahet finalja e madhe e Eurovision, ku Shqipëria do të përfaqësohet nga Alis me këngën “Nan”. Në natën finale do të garojnë gjithsej 25 shtete, ndërsa spektakli muzikor pritet të hapet nga Danimarka dhe të përfundojë me performancën e Austrisë. Shqipëria do të ngjitet e pesta në skenë, duke prezantuar këngën që…

ShowBiz

16/05/2026 19:42

Mbrëmjen e sotme mbahet finalja e madhe e Eurovision, ku Shqipëria do të përfaqësohet nga Alis me këngën “Nan”.

Në natën finale do të garojnë gjithsej 25 shtete, ndërsa spektakli muzikor pritet të hapet nga Danimarka dhe të përfundojë me performancën e Austrisë.

Shqipëria do të ngjitet e pesta në skenë, duke prezantuar këngën që ka tërhequr vëmendje të madhe që nga paraqitja në gjysmëfinale. “Nan” është pritur pozitivisht nga publiku dhe fansat e Eurovisionit, të cilët kanë komentuar gjerësisht interpretimin dhe atmosferën e krijuar në skenë.

Pak para finales, Alis ka kërkuar mbështetjen e publikut shqiptar dhe të gjithë fansave të festivalit për votimin e Shqipërisë në këtë edicion.

Artikuj të ngjashëm

May 16, 2026

Klajdi Haruni martohet këtë verë, partnerja e tij zbulon surprizën: Flori...

May 16, 2026

Vanesa largohet nga Ferma Vip, përlotet Indri: Nuk e prisja, jam keq

May 16, 2026

72 vjeç por duket si 32, John Travolta i shokon të gjithë me pamjen e tij

May 16, 2026

Dafina Zeqiri e konfirmon se është në pritje të fëmijës së...

Lajme të fundit

KQZ aprovon dhënien e tenderit për fletëvotimet, 57...

​SNF: Beogradi po ndëshkon serbët që kundërshtojnë Listën...

11 persona të lënduar në aksidentin që ndodhi në Prilep të Deçanit

Ekspertët ndërkombëtarë trondisin Maqedoninë: Nga 20 pacientë të...