Klajdi Haruni martohet këtë verë, partnerja e tij zbulon surprizën: Flori Mumajesi do të performojë…

Dasma e këngëtarit Klajdi Haruni pritet të jetë një nga eventet më të komentuara të kësaj vere.
Lajmin për martesën e zbuloi partnerja e tij, Orgesa Haruni, gjatë një interviste në emisionin Goca dhe Gra.
Ajo bëri me dije se çifti do të kurorëzojë dashurinë në muajin qershor, ndërsa zbuloi edhe disa detaje nga ceremonia. Sipas Orgesës, vetë Klajdi do të performojë në dasmën e tij, duke i dhënë mbrëmjes një atmosferë edhe më personale e festive.
Por surpriza më e madhe lidhet me emrin e Flori Mumajesi. Orgesa tregoi se artisti do të jetë mes këngëtarëve që do të performojnë në dasmë, një lajm që ka ngjallur menjëherë interes tek publiku.
Prej kohësh, Flori Mumajesi është tërhequr nga jeta publike dhe daljet e tij janë bërë të rralla, ndaj pjesëmarrja në këtë dasmë shihet si një rikthim i veçantë, të paktën për një natë, për fansat që prej kohësh janë kuriozë të dinë më shumë për artistin.