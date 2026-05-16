Moti për të dielën

Meteorologët parashikojnë mot kryesisht të vranët me intervale me diell gjatë ditës së diel. Vranësirat vende-vende mund të sjellin reshje shiu, kryesisht në formë të herëpashershme. Temperaturat minimale pritet të lëvizin ndërmjet 6 dhe 9 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës mund të arrijnë nga 15 deri në 17 gradë Celsius. Era do të fryjë…

Lajme

16/05/2026 23:51

Meteorologët parashikojnë mot kryesisht të vranët me intervale me diell gjatë ditës së diel. Vranësirat vende-vende mund të sjellin reshje shiu, kryesisht në formë të herëpashershme.

Temperaturat minimale pritet të lëvizin ndërmjet 6 dhe 9 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës mund të arrijnë nga 15 deri në 17 gradë Celsius. Era do të fryjë e lehtë deri mesatare nga drejtimi i juglindjes, transmeton lajmi.net.

Reshjet dhe temperaturat relativisht të favorshme pritet të ndikojnë pozitivisht në zhvillimin e kulturave bujqësore pranverore. Megjithatë, fermerët duhet të kenë kujdes nga lagështia e shtuar, e cila mund të favorizojë paraqitjen e sëmundjeve kërpudhore në disa kultura.

Cilësia e ajrit parashikohet të mbetet kryesisht e mirë deri mesatare, falë qarkullimit të masave ajrore dhe pranisë së erërave të lehta deri mesatare.

Gjatë intervaleve me diell, indeksi UV do të jetë i lartë. Rekomandohet shmangia e ekspozimit të gjatë ndaj diellit gjatë orëve të mesditës, veçanërisht nga ora 10:00 deri në 16:00./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

May 16, 2026

Evropa nis negociatat me Iranin për kalimin në Ngushticën e Hormuzit

May 16, 2026

Dialogu me Serbinë – Kërkohet të trajtohet me prioritet nga qeveria e re

May 16, 2026

Kritikohet gjuha polarizuese e partive politike në prag të fushatës

May 16, 2026

Trump thotë se Irani ka qenë afër marrëveshjes “katër apo pesë herë”

May 15, 2026

Trump largohet nga Pekini me pak fitore, por me fjalë të ngrohta për Xi-në

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

Lajme të fundit

Evropa nis negociatat me Iranin për kalimin në Ngushticën e Hormuzit

Dialogu me Serbinë – Kërkohet të trajtohet me prioritet nga qeveria e re

Kritikohet gjuha polarizuese e partive politike në prag të fushatës

Ariana Musliu Shoshi: Albin Kurti është autokrat!