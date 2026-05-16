Moti për të dielën
Meteorologët parashikojnë mot kryesisht të vranët me intervale me diell gjatë ditës së diel. Vranësirat vende-vende mund të sjellin reshje shiu, kryesisht në formë të herëpashershme. Temperaturat minimale pritet të lëvizin ndërmjet 6 dhe 9 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës mund të arrijnë nga 15 deri në 17 gradë Celsius. Era do të fryjë…
Temperaturat minimale pritet të lëvizin ndërmjet 6 dhe 9 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës mund të arrijnë nga 15 deri në 17 gradë Celsius. Era do të fryjë e lehtë deri mesatare nga drejtimi i juglindjes, transmeton lajmi.net.
Reshjet dhe temperaturat relativisht të favorshme pritet të ndikojnë pozitivisht në zhvillimin e kulturave bujqësore pranverore. Megjithatë, fermerët duhet të kenë kujdes nga lagështia e shtuar, e cila mund të favorizojë paraqitjen e sëmundjeve kërpudhore në disa kultura.
Cilësia e ajrit parashikohet të mbetet kryesisht e mirë deri mesatare, falë qarkullimit të masave ajrore dhe pranisë së erërave të lehta deri mesatare.
Gjatë intervaleve me diell, indeksi UV do të jetë i lartë. Rekomandohet shmangia e ekspozimit të gjatë ndaj diellit gjatë orëve të mesditës, veçanërisht nga ora 10:00 deri në 16:00./lajmi.net/