Evropa nis negociatat me Iranin për kalimin në Ngushticën e Hormuzit
Televizioni shtetëror iranian ka deklaruar se disa vende evropiane kanë nisur negociata me Teheranin në lidhje me transitin e anijeve përmes Ngushticës së Hormuzit. “Pas kalimit të anijeve nga vendet e Azisë Lindore, veçanërisht Kina, Japonia dhe Pakistani, sot kemi marrë informacione që tregojnë se edhe vendet evropiane kanë filluar bisedime me marinën e Gardës…
Bota
Televizioni shtetëror iranian ka deklaruar se disa vende evropiane kanë nisur negociata me Teheranin në lidhje me transitin e anijeve përmes Ngushticës së Hormuzit.
“Pas kalimit të anijeve nga vendet e Azisë Lindore, veçanërisht Kina, Japonia dhe Pakistani, sot kemi marrë informacione që tregojnë se edhe vendet evropiane kanë filluar bisedime me marinën e Gardës Revolucionare për të marrë leje kalimi”, raportoi televizioni shtetëror iranian.
Deri tani nuk janë dhënë detaje se cilat vende janë të përfshira në këto negociata.