Zoja Nushi e ‘djeg’ rrjetin, shfaq linjat e saj derisa bën dush në BBVK 5

Gazetarja Zoja Nushi, njëra nga banoret më të spikatura të këtij edicioni të Big Brother VIP Kosova 5, ka tërhequr vëmendjen e publikut me paraqitjen e saj brenda shtëpisë. Pas përfundimit të spektaklit, ajo ka vendosur të bëjë një dush në banjën transparente të shtëpisë, duke u bërë kështu pjesë e momenteve që kanë marrë…

ShowBiz

31/10/2026 15:58

Gazetarja Zoja Nushi, njëra nga banoret më të spikatura të këtij edicioni të Big Brother VIP Kosova 5, ka tërhequr vëmendjen e publikut me paraqitjen e saj brenda shtëpisë.

Pas përfundimit të spektaklit, ajo ka vendosur të bëjë një dush në banjën transparente të shtëpisë, duke u bërë kështu pjesë e momenteve që kanë marrë vëmendje nga ndjekësit e formatit.

E veshur me bikini, Zoja u shfaq mjaft atraktive, ndërsa paraqitja e saj nuk kaloi pa u komentuar edhe në rrjetet sociale.

 

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