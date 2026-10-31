Bejta me veprim të pazakontë në mëngjes, futet në dush me syze
Një moment i pazakontë është regjistruar këtë mëngjes, ku Bejta ka tërhequr vëmendjen me një veprim të veçantë. Banori është parë duke hyrë në dush me syze, ndërsa më pas i ka hequr ato për pak çaste, transmeton lajmi.net. Megjithatë, duket se nuk ka dashur të qëndrojë gjatë pa to, pasi është fshehur për t’i…
ShowBiz
Një moment i pazakontë është regjistruar këtë mëngjes, ku Bejta ka tërhequr vëmendjen me një veprim të veçantë.
Banori është parë duke hyrë në dush me syze, ndërsa më pas i ka hequr ato për pak çaste, transmeton lajmi.net.
Megjithatë, duket se nuk ka dashur të qëndrojë gjatë pa to, pasi është fshehur për t’i vendosur përsëri.
Veprimi i tij ka sjellë një moment interesant brenda shtëpisë./lajmi.net/