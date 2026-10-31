Bejta me veprim të pazakontë në mëngjes, futet në dush me syze

Një moment i pazakontë është regjistruar këtë mëngjes, ku Bejta ka tërhequr vëmendjen me një veprim të veçantë. Banori është parë duke hyrë në dush me syze, ndërsa më pas i ka hequr ato për pak çaste, transmeton lajmi.net. Megjithatë, duket se nuk ka dashur të qëndrojë gjatë pa to, pasi është fshehur për t’i…

ShowBiz

31/10/2026 12:25

Një moment i pazakontë është regjistruar këtë mëngjes, ku Bejta ka tërhequr vëmendjen me një veprim veçantë.

Banori është parë duke hyrë dush me syze, ndërsa pas i ka hequr ato për pak çaste, transmeton lajmi.net.

Megjithatë, duket se nuk ka dashur qëndrojë gjatë pa to, pasi është fshehur për t’i vendosur përsëri.

Veprimi i tij ka sjellë një moment interesant brenda shtëpisë./lajmi.net/

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