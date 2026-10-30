Kjo është historia e trishtë e Shqiponjës

Shqiponja, vajza nga Drenasi që dikur u bë pjesë e një historie prekëse në emisionin Prive, tashmë është banore e Big Brother. Historia e saj është e veçantë dhe jo e lehtë. E braktisur nga prindërit biologjikë kur ishte foshnje, Shqiponja prej vitesh ka qenë në kërkim të familjes së saj biologjike, në përpjekje për…

ShowBiz

30/10/2026 23:24

Shqiponja, vajza nga Drenasi që dikur u bë pjesë e një historie prekëse në emisionin Prive, tashmë është banore e Big Brother.

Historia e saj është e veçantë dhe jo e lehtë. E braktisur nga prindërit biologjikë kur ishte foshnje, Shqiponja prej vitesh ka qenë në kërkim të familjes së saj biologjike, në përpjekje për të zbuluar rrënjët dhe të kaluarën e saj.

Një intervistë që pati jehonë të madhe dhe solli edhe një zhvillim emocionues: bëri të mundur ribashkimin e një nëne me të bijën, pas plot 20 vitesh ndarje.

Tashmë, Shqiponja ka hyrë në një tjetër rrugëtim televiziv, atë të Big Brother, ku historia e saj pritet të marrë vëmendje edhe më të madhe.

Por a do të jetë kjo eksperiencë një mundësi e re për të afruar Shqiponjën me përgjigjet që kërkon prej vitesh?

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