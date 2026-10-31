Debati i parë në BBVK 5 – Nichi përplaset me Arlindën: S’po u qitshe n’kry, grahi motër

Debatet në Big Brother VIP Kosova 5 kanë nisur pa përfunduar mirë nata e parë. Ishin pikërisht dy banorët që u futën të parët ata që e nisën diskutimin. Nichi: Të thash, t’kom fol si motër. Qitash e pash që s’po u qitshe n’kry. Arlinda: Nuk m’ki bre motër Nichi: Grahi motër, gjumë s’ka..

ShowBiz

31/10/2026 09:31

Debatet në Big Brother VIP Kosova 5 kanë nisur pa përfunduar mirë nata e parë.

Ishin pikërisht dy banorët që u futën të parët ata që e nisën diskutimin.

Nichi: Të thash, t’kom fol si motër. Qitash e pash që s’po u qitshe n’kry.

Arlinda: Nuk m’ki bre motër

Nichi: Grahi motër, gjumë s’ka..

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