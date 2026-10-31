Rama thumbon VV-në me fotografi të Rrugës A: Fillimisht renderi, pastaj bageri e në fund projekti
Kreu i Komunës së Prishtinës, përparim Rama, ka ngacmuar përkrahësit e Lëvizjes Vetëvendosje me disa fotografi të Rrugës A në Prishtinë. Rama ka thënë se për këtë rrugë, fillimisht kishte qenë renderi, më pas bageri dhe në fund projekti. Ai ka thënë se një postim të tillë nuk e kuptojnë vetëm “militantët e Vetëvendosjes”.
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Kreu i Komunës së Prishtinës, përparim Rama, ka ngacmuar përkrahësit e Lëvizjes Vetëvendosje me disa fotografi të Rrugës A në Prishtinë.
Rama ka thënë se për këtë rrugë, fillimisht kishte qenë renderi, më pas bageri dhe në fund projekti.
Ai ka thënë se një postim të tillë nuk e kuptojnë vetëm “militantët e Vetëvendosjes”.