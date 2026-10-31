Rama thumbon VV-në me fotografi të Rrugës A: Fillimisht renderi, pastaj bageri e në fund projekti

Kreu i Komunës së Prishtinës, përparim Rama, ka ngacmuar përkrahësit e Lëvizjes Vetëvendosje me disa fotografi të Rrugës A në Prishtinë. Rama ka thënë se për këtë rrugë, fillimisht kishte qenë renderi, më pas bageri dhe në fund projekti. Ai ka thënë se një postim të tillë nuk e kuptojnë vetëm “militantët e Vetëvendosjes”.

Lajme

31/10/2026 16:41

Kreu i Komunës së Prishtinës, përparim Rama, ka ngacmuar përkrahësit e Lëvizjes Vetëvendosje me disa fotografi të Rrugës A në Prishtinë.

Rama ka thënë se për këtë rrugë, fillimisht kishte qenë renderi, më pas bageri dhe në fund projekti.

Ai ka thënë se një postim të tillë nuk e kuptojnë vetëm “militantët e Vetëvendosjes”.

Artikuj të ngjashëm

October 31, 2026

“Drejtësi për Arlindën” – Protestuesit marshojnë drejt qeverisë

October 31, 2026

Hetimet për planifikim të sulmit terrorist në Gjermani, dyshohet se është...

October 31, 2026

Vitia për rastin e Gëzim Berishës: Dhuna në familje nuk do...

October 31, 2026

​Protestat në Tiranë, tensione para Kryeministrisë

October 30, 2026

Pasiguria gjeopolitike dhe tensionet tregtare, Kanadaja dhe BE-ja krijojnë aleancë të...

October 29, 2026

Zgjedhjet në Izrael: Blloku i Netanyahut prin me 53 ulëse, partitë...

Lajme të fundit

“Drejtësi për Arlindën” – Protestuesit marshojnë drejt qeverisë

Hetimet për planifikim të sulmit terrorist në Gjermani,...

Vitia për rastin e Gëzim Berishës: Dhuna në...

​Protestat në Tiranë, tensione para Kryeministrisë