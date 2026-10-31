Chelsea mposht Manchester Unitedin, fiton në “Stamford Bridge”

Chelsea ka shënuar fitore 2-0 ndaj Manchester Unitedit, në kuadër të javës së nëntë të Premierligës angleze. Në ndeshjen e zhvilluar këtë të shtunë në stadiumin “Stamford Bridge”, londinezët arritën të siguronin tri pikët falë golave të shënuar në pjesën e dytë, transmeton lajmi.net. Morgan Rogers zhbllokoi rezultatin në minutën e 50-të, ndërsa Cole Palmer…

Sport

31/10/2026 15:55

Chelsea ka shënuar fitore 2-0 ndaj Manchester Unitedit, kuadër javës nëntë Premierligës angleze.

ndeshjen e zhvilluar këtë shtunë stadiumin “Stamford Bridge”, londinezët arritën siguronin tri pikët falë golave shënuar pjesën e dytë, transmeton lajmi.net.

Morgan Rogers zhbllokoi rezultatin minutën e 50-të, ndërsa Cole Palmer vulosi fitoren minutën e 64-t, duke realizuar nga penalltia.

Manchester United e pati edhe vështirë pas përjashtimit Lisandro Martinezit, i cili u ndëshkua me karton kuq pas ndërhyrjes ndaj Wesley Fofanas.

Me këtë fitore, Chelsea arkëton tri pikë rëndësishme garën për pozitat e kreut, ndërsa Manchester United vazhdon kalojë një periudhë vështirë rezultateve./lajmi.net/

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