Chelsea mposht Manchester Unitedin, fiton në “Stamford Bridge”
Chelsea ka shënuar fitore 2-0 ndaj Manchester Unitedit, në kuadër të javës së nëntë të Premierligës angleze. Në ndeshjen e zhvilluar këtë të shtunë në stadiumin “Stamford Bridge”, londinezët arritën të siguronin tri pikët falë golave të shënuar në pjesën e dytë, transmeton lajmi.net. Morgan Rogers zhbllokoi rezultatin në minutën e 50-të, ndërsa Cole Palmer…
Sport
Chelsea ka shënuar fitore 2-0 ndaj Manchester Unitedit, në kuadër të javës së nëntë të Premierligës angleze.
Në ndeshjen e zhvilluar këtë të shtunë në stadiumin “Stamford Bridge”, londinezët arritën të siguronin tri pikët falë golave të shënuar në pjesën e dytë, transmeton lajmi.net.
Morgan Rogers zhbllokoi rezultatin në minutën e 50-të, ndërsa Cole Palmer vulosi fitoren në minutën e 64-t, duke realizuar nga penalltia.
Manchester United e pati edhe më të vështirë pas përjashtimit të Lisandro Martinezit, i cili u ndëshkua me karton të kuq pas ndërhyrjes ndaj Wesley Fofanas.
Me këtë fitore, Chelsea arkëton tri pikë të rëndësishme në garën për pozitat e kreut, ndërsa Manchester United vazhdon të kalojë në një periudhë të vështirë të rezultateve./lajmi.net/