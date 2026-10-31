Kurti pas fitores së studentëve në Serbi: Shpresojmë që Beogradi ta ndryshojë qasjen ndaj Kosovës dhe ndaj shqiptarëve në Luginë

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka shprehur shpresën se ndryshimi i pushtetit në Serbi, pas fitores së Listës Studentore në zgjedhjet e 25 tetorit, do të sjellë edhe një qasje të re të Beogradit ndaj Kosovës. Duke folur në mbledhjen e Lëvizjes Vetëvendosje, Kurti ka thënë se ende nuk është e qartë se kush do…

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31/10/2026 15:51

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka shprehur shpresën se ndryshimi i pushtetit Serbi, pas fitores Listës Studentore zgjedhjet e 25 tetorit, do sjellë edhe një qasje re Beogradit ndaj Kosovës.

Duke folur mbledhjen e Lëvizjes Vetëvendosje, Kurti ka thënë se ende nuk është e qartë se kush do ta marrë drejtimin e institucioneve Serbi, ndonëse tashmë dihet se partia e ish-presidentit Aleksandar Vuçiq ka humbur pushtetin, transmeton lajmi.net.

“Ne e dimë kush e ka humbur pushtetin Serbi, si rezultat i këtyre zgjedhjeve, por ende nuk e dimë saktë kush e ka fituar atë”, është shprehur Kurti.

Ai ka thënë se pret ndryshimet politike shtetin fqinj reflektohen edhe raportet me Kosovën, përfshirë qëndrimin ndaj shqiptarëve Luginën e Preshevës.

“Shpresojmë ky ndryshim politik shoqërohet edhe me ndryshimin pozitiv qasjes Beogradit zyrtar ndaj Republikës Kosovës si shtet i pavarur dhe ndaj shqiptarëve Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë si komunitet i diskriminuar”, ka deklaruar kryeministri.

zgjedhjet e mbajtura 25 tetor, Lista Studentore mori 52.54 për qind votave, duke lënë pas Partinë Progresive Serbe Vuçiqit, e cila siguroi 39.29 për qind. Ky rezultat i dha fund qeverisjes 14-vjeçare Vuçiqit, i cili e pranoi humbjen pas përfundimit procesit zgjedhor.

Megjithatë, ende nuk dihet se kush do jetë kandidati i Listës Studentore për kryeministër. Lëvizja pritet ta formojë e vetme qeverinë e re, por deri tani nuk ka prezantuar një program detajuar qeverisës.

Sa i përket Kosovës, përfaqësuesit e saj kanë deklaruar se do vazhdojnë dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe do respektojnë marrëveshjet ndërkombëtare arritura gjatë qeverisjes mëparshme.

Por, qëndrimet e shprehura publikisht nga kjo lëvizje para zgjedhjeve kanë lënë kuptohet se ajo nuk ka ndryshuar domosdoshmërisht qëndrimin tradicional Beogradit për statusin e Kosovës, cilën Serbia vazhdon ta konsiderojë pjesë territorit saj.

Kurti, ndërkaq, ka theksuar se normalizimi i marrëdhënieve nuk mund arrihet pa ballafaqim me kaluarën dhe pa trajtimin e krimeve kryera gjatë luftës Kosovë.

“Ballafaqimi me kaluarën, denazifikimi i diskursit politik, dekriminalizimi institucional dhe demokratizimi i brendshëm duhet krijojnë kushtet për normalizimin e marrëdhënieve me fqinjët”, ka thënë ai.

Kryeministri ka vënë theks veçantë te zbardhja e krimeve ndaj civilëve shqiptarë, identifikimi i varrezave masive dhe gjetja e personave zhdukur gjatë luftës viteve 1998-1999.

Sipas tij, këto çështje nuk janë vetëm kërkesa politike, por detyrime ndaj viktimave dhe familjeve tyre.

“Pa vërtetën për kaluarën, nuk mund ndërtohet besimi për ardhmen. Ne dëshirojmë marrëdhënie mira fqinjësore, paqe e bashkëpunim, mbi bazën e barazisë dhe respektit ndërsjellë. Prandaj, shpresojmë zhvillimet e reja hapin rrugën për normalizimin e plotë marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, me njohjen e ndërsjellë”, ka deklaruar Kurti.

Ndërkohë, ai nuk është ndalur te mundësia e rifillimit dialogut nivel lartë politik Bruksel, proces i cili ka mbetur i bllokuar gjatë viteve fundit.

herët, Kurti kishte kushtëzuar vazhdimin e dialogut këtë nivel me dorëzimin nga Serbia Milan Radoiçiqit, i cili ka marrë përgjegjësinë për sulmin e armatosur Banjskë 24 shtator 2023.

Gjatë këtij sulmi, veri Kosovës, u vra rreshteri policor Afrim Bunjaku, ndërsa mbetën vrarë edhe tre sulmues serbë. Kosova ka akuzuar Serbinë për përfshirje këtë sulm, pretendim cilin Beogradi e ka mohuar./lajmi.net/

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