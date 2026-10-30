Vjollca Haxhiu publikon këngën e re pak para hyrjes në BBVK5
Këngëtarja e njohur Vjollca Haxhiu ka publikuar projektin e saj më të ri muzikor, të titulluar “Interesant”. Publikimi i këngës vjen pak para hyrjes së saj në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5, duke sjellë një tjetër projekt për fansat e saj. Kënga është realizuar nga WIRUSI, i cili është kujdesur për produksionin dhe…
ShowBiz
Këngëtarja e njohur Vjollca Haxhiu ka publikuar projektin e saj më të ri muzikor, të titulluar “Interesant”.
Publikimi i këngës vjen pak para hyrjes së saj në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5, duke sjellë një tjetër projekt për fansat e saj.
Kënga është realizuar nga WIRUSI, i cili është kujdesur për produksionin dhe muzikën, ndërsa tekstin e ka shkruar Shkëlqim Hoti.
Videoklipi është realizuar nga MAX PRODUCTION.
Projekti i ri tashmë është publikuar në YouTube në versionin zyrtar 4K.