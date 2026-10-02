Zhegrova pas barazimit me Izraelin i dërgon mesazh Fodës: Shpresoj të startoj ndaj Austrisë
Edon Zhegrova ka komentuar barazimin pa gola të Kosovës ndaj Izraelit, duke shprehur dëshirën që në ndeshjen e ardhshme të nisë nga minuta e parë. Sulmuesi kosovar u inkuadrua në minutën e 77-të në përballjen e zhvilluar mbrëmë ndaj Izraelit, por në minutat e pakta në fushë nuk arriti të ndryshojë rezultatin, me ndeshjen që…
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Edon Zhegrova ka komentuar barazimin pa gola të Kosovës ndaj Izraelit, duke shprehur dëshirën që në ndeshjen e ardhshme të nisë nga minuta e parë.
Sulmuesi kosovar u inkuadrua në minutën e 77-të në përballjen e zhvilluar mbrëmë ndaj Izraelit, por në minutat e pakta në fushë nuk arriti të ndryshojë rezultatin, me ndeshjen që përfundoi 0-0.
Në një deklarim për mediumin italian SportMediaset, Zhegrova tha se vendimi për ta lënë në stol ishte i trajnerit, ndërsa bëri të qartë se pret të ketë më shumë hapësirë në sfidën e radhës.
“Të nisja nga stoli ishte vendim i trajnerit, mezi pres ndeshjen tjetër, shpresoj të filloj dhe të luaj”, deklaroi Zhegrova.
Kosova në ndeshjen e radhës do të përballet me Austrinë, e cila aktualisht kryeson grupin. Zhegrova beson se “Dardanët” kanë cilësinë për të synuar fitoren dhe kreun e grupit.
“Unë besoj në ekipin tim kombëtar, kemi lojtarë cilësorë, do të luajmë në shtëpi dhe mendoj se kemi një shans të mirë për të fituar, e njëjta gjë vlen edhe për grupin, do të bëjmë gjithçka për të përfunduar të parët”, u shpreh Zhegrova.
Zhegrova kishte shënuar gol për Kosovën edhe në përballjen e fundit ndaj Austrisë, duke realizuar nga pika e bardhë në humbjen 3-1 në Vjenë./Lajmi.net/