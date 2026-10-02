“Më e madhja mbarëkombëtare deri më tani” – Associated Press për protestën e djeshme kundër Speciales

Protesta e djeshme kundër aktgjykimit të Gjykatës Speciale ndaj ish-krerëve të UÇK-së ka tërhequr vëmendjen e mediave të mëdha botërore. Për këtë ngjarja ka shkruar edhe agjencia prestigjioze amerikane e lajmeve Associated Press (AP). Sipas raportimit të AP-së, protestat kanë ardhur pas vendimit dënues të Gjykatës Speciale për ish-presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, dhe tre…

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02/10/2026 09:52

Protesta e djeshme kundër aktgjykimit të Gjykatës Speciale ndaj ish-krerëve të UÇK-së ka tërhequr vëmendjen e mediave të mëdha botërore.

Për këtë ngjarja ka shkruar edhe agjencia prestigjioze amerikane e lajmeve Associated Press (AP).

Sipas raportimit të AP-së, protestat kanë ardhur pas vendimit dënues të Gjykatës Speciale për ish-presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, dhe tre ish-komandantë të tjerë të UÇK-së për krime lufte të kryera gjatë luftës së viteve 1998-1999.

Duke treguar për dënimin e marr nga katërshja e UÇK-së, AP ka raportuar se dënimi ka shkaktuar protesta të përditshme në Kosovë, ndërsa autoritetet dhe një pjesë e madhe e shoqërisë kosovare i kanë kundërshtuar ato.

Sipas kësaj media, Kosova i ka cilësuar vendimet si të padrejta, duke argumentuar se UÇK-ja luftoi kundër shtypjes serbe. Në vend ka shqetësime se aktgjykimet mund të ndikojnë në mënyrën se si perceptohet lufta për pavarësinë e Kosovës./Lajmi.net/

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