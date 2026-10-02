Dikush i tërhoqi paratë nga xhirollogaria e tij bankare, Policia nis hetimet në veri të Mitrovicës
Policia e Kosovës ka raportuar se me autorizim të prokurorit është iniciuar një rast si “hyrje në sistemet kompjuterike”. Kjo pasi që ankuesi mashkull ka raportuar se nga llogaria e tij bankare nga persona të dyshuar janë tërhequr një shumë e të hollave. Rasti po hetohet nga ekipet relevante./Lajmi.net/
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Policia e Kosovës ka raportuar se me autorizim të prokurorit është iniciuar një rast si “hyrje në sistemet kompjuterike”.
Kjo pasi që ankuesi mashkull ka raportuar se nga llogaria e tij bankare nga persona të dyshuar janë tërhequr një shumë e të hollave.
Rasti po hetohet nga ekipet relevante./Lajmi.net/