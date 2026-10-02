Të shtëna me armë zjarri në Prizren
Një incident kriminal është raportuar dje në Prizren. Ankuesi mashkull ka njoftuar policinë se në drejtim të tij ka shtënë me pistoletë dy herë i dyshuari mashkull. I dyshuari është paraqitur në stacion policor ku e ka dorëzuar një pistoletë me gjashtë fishekë. Viktima është dërguar për trajtim mjekësor dhe sipas mjekëve ka një gërvishtje…
Lajme
Një incident kriminal është raportuar dje në Prizren.
Ankuesi mashkull ka njoftuar policinë se në drejtim të tij ka shtënë me pistoletë dy herë i dyshuari mashkull.
I dyshuari është paraqitur në stacion policor ku e ka dorëzuar një pistoletë me gjashtë fishekë. Viktima është dërguar për trajtim mjekësor dhe sipas mjekëve ka një gërvishtje nga predha e plumbit. Me vendim të prokurorit është kontrolluar shtëpia e të dyshuarit ku janë gjetur dhe sekuestruar 64 fishekë kalibrash të ndryshëm, ndërsa i dyshuari me vendim te prokurorit është dërguar në mbajtje./Lajmi.net/