“Thonë që ju ka marrë malli”, Ledion Liço paralajmëron sezonin e ri të Big Brother VIP Albania

Një postim i moderatorit Ledion Liço në Instagram ka zgjuar kureshtjen e ndjekësve, duke shtuar dyshimet se përgatitjet për sezonin e ri të “Big Brother VIP Albania” mund të kenë nisur. Liço ka publikuar një fotografi të shoqëruar me mbishkrimin: “Thonë që ju ka marrë malli…”, një mesazh që nuk ka kaluar pa u vënë…

ShowBiz

01/11/2026 19:43

Një postim i moderatorit Ledion Liço në Instagram ka zgjuar kureshtjen e ndjekësve, duke shtuar dyshimet se përgatitjet për sezonin e ri të “Big Brother VIP Albania” mund të kenë nisur.

Liço ka publikuar një fotografi të shoqëruar me mbishkrimin: “Thonë që ju ka marrë malli…”, një mesazh që nuk ka kaluar pa u vënë re nga publiku.

Menjëherë pas publikimit, ndjekësit kanë vërshuar në komente, duke shprehur padurimin për ta parë sërish moderatorin në ekran. Një pjesë e tyre e kanë interpretuar këtë postim si një sinjal të mundshëm për rikthimin e formatit të njohur televiziv.

Megjithatë, moderatori nuk ka zbuluar ende se çfarë fshihet pas këtij mesazhi, duke e lënë publikun të hamendësojë nëse bëhet fjalë për një paralajmërim të sezonit të ardhshëm të BBVA-së apo për diçka tjetër.

Mbetet të shihet nëse ky është sinjali i parë për rikthimin e “Big Brother VIP Albania”, një prej formateve që vazhdon të tërheqë vëmendje të madhe nga publiku.

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