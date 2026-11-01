Tre të nominuarit zgjedhin mysafirët e festës së Halloween-it në BBVK 5, disa banorë mbesin jashtë

Atmosfera e Halloween-it në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5 duket se do të shoqërohet edhe me pak tension mes banorëve. Këtë herë, vendimi se kush do të jetë pjesë e festës së organizuar për sonte u është besuar tre banorëve të nominuar: Anjezës, Dionit dhe Zojës. Secili prej tyre ka pasur mundësinë të…

ShowBiz

01/11/2026 08:53

Atmosfera e Halloween-it në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5 duket se do të shoqërohet edhe me pak tension mes banorëve.

Këtë herë, vendimi se kush do të jetë pjesë e festës së organizuar për sonte u është besuar tre banorëve të nominuar: Anjezës, Dionit dhe Zojës.

Secili prej tyre ka pasur mundësinë të zgjedhë nga dy banorë që dëshiron t’i ketë pranë gjatë festës.

Zgjedhjet e tyre kanë zbuluar edhe raportet që kanë krijuar brenda shtëpisë, ndërsa përjashtimi i disa prej banorëve mund të sjellë pakënaqësitë e para.

Anjeza vendosi të ftojë Rronin dhe Antonetën, duke i përzgjedhur ata për të qenë pjesë e mbrëmjes festive.

Nga ana tjetër, Dioni zgjodhi Lumin dhe Likin, emrin me të cilin njihet edhe Arlinda brenda shtëpisë.

Ndërsa Zoja vendosi që në festën e Halloween-it të ketë pranë Akilin dhe Jonën.

Këto zgjedhje mund të ndikojnë në dinamikat mes banorëve, sidomos duke pasur parasysh se festa do të jetë e kufizuar vetëm për personat e përzgjedhur.

Mbetet të shihet nëse vendimet e tre të nominuarve do të shkaktojnë hatërmbetje dhe diskutime të reja në shtëpinë e BBVK 5.

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