Tre të nominuarit zgjedhin mysafirët e festës së Halloween-it në BBVK 5, disa banorë mbesin jashtë
Atmosfera e Halloween-it në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5 duket se do të shoqërohet edhe me pak tension mes banorëve. Këtë herë, vendimi se kush do të jetë pjesë e festës së organizuar për sonte u është besuar tre banorëve të nominuar: Anjezës, Dionit dhe Zojës. Secili prej tyre ka pasur mundësinë të…
ShowBiz
Atmosfera e Halloween-it në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5 duket se do të shoqërohet edhe me pak tension mes banorëve.
Këtë herë, vendimi se kush do të jetë pjesë e festës së organizuar për sonte u është besuar tre banorëve të nominuar: Anjezës, Dionit dhe Zojës.
Secili prej tyre ka pasur mundësinë të zgjedhë nga dy banorë që dëshiron t’i ketë pranë gjatë festës.
Zgjedhjet e tyre kanë zbuluar edhe raportet që kanë krijuar brenda shtëpisë, ndërsa përjashtimi i disa prej banorëve mund të sjellë pakënaqësitë e para.
Anjeza vendosi të ftojë Rronin dhe Antonetën, duke i përzgjedhur ata për të qenë pjesë e mbrëmjes festive.
Nga ana tjetër, Dioni zgjodhi Lumin dhe Likin, emrin me të cilin njihet edhe Arlinda brenda shtëpisë.
Ndërsa Zoja vendosi që në festën e Halloween-it të ketë pranë Akilin dhe Jonën.
Këto zgjedhje mund të ndikojnë në dinamikat mes banorëve, sidomos duke pasur parasysh se festa do të jetë e kufizuar vetëm për personat e përzgjedhur.
Mbetet të shihet nëse vendimet e tre të nominuarve do të shkaktojnë hatërmbetje dhe diskutime të reja në shtëpinë e BBVK 5.