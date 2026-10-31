“Ti s’guxon me më prek”, loja e Arlindës me Olechken përfundon me debat
Arlinda dhe Olechka nisën të ilustronin një intervistë në formë loje, por ajo që filloi si një moment argëtues, shumë shpejt u kthye në debat mes tyre. “S’ke najfarë pyetje… Ma së pari, s’mundesh me m’prek. Nuk mundesh njeriun që të vjen në studio me prek”, i tha Arlinda. Pavarësisht përpjekjes së Arlindës për ta…
ShowBiz
Arlinda dhe Olechka nisën të ilustronin një intervistë në formë loje, por ajo që filloi si një moment argëtues, shumë shpejt u kthye në debat mes tyre.
“S’ke najfarë pyetje… Ma së pari, s’mundesh me m’prek. Nuk mundesh njeriun që të vjen në studio me prek”, i tha Arlinda.
Pavarësisht përpjekjes së Arlindës për ta vazhduar lojën, Olechka u hidhërua, duke e kthyer këtë moment në një debat mes tyre.
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