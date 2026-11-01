A ekziston ende besimi në dashuri? Anjeza, Zoja e Antoneta e kundërshtojnë Akilin
Tema e dashurisë ka nxitur diskutime mes banorëve të Big Brother VIP Kosova, ku ata kanë ndarë mendimet dhe përvojat e tyre rreth besimit në dashuri. Akili e ka përshkruar dashurinë si një rrezik emocional. “Dashuria ka momente shumë të vogla që t’bëjnë me u ndi mirë. Momentin që ke ra në dashuri ti thjesht…
ShowBiz
Tema e dashurisë ka nxitur diskutime mes banorëve të Big Brother VIP Kosova, ku ata kanë ndarë mendimet dhe përvojat e tyre rreth besimit në dashuri.
Akili e ka përshkruar dashurinë si një rrezik emocional.
“Dashuria ka momente shumë të vogla që t’bëjnë me u ndi mirë. Momentin që ke ra në dashuri ti thjesht je t’u shku në humnerë. Dhe shpreson tërë kohës që njeriu që ti ke zgjedh të mos tshtyj poshtë”, u shpreh Akili.
Ndërkohë, një mendim ndryshe kanë shprehur vajzat e shtëpisë, Antoneta, Zoja dhe Anjeza, të cilat kanë kundërshtuar qëndrimin e tij.