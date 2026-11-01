Dita e 20-të e protestave në Tiranë kalon pa incidente
Një grup të rinjsh dhe qytetarësh protestuan sonte para Ministrisë së Arsimit dhe Kryeministrisë në Tiranë. Aktiviteti nisi si një grumbullim përpara dikasterit të Arsimit, nga ku më pas protestuesit marshuan drejt Kryeministrisë. Tubimi i organizuar u zhvillua i qetë dhe pa shënuar incidente apo përplasje me forcat e rendit. Protestuesit rikthyen në vëmendje të…
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Një grup të rinjsh dhe qytetarësh protestuan sonte para Ministrisë së Arsimit dhe Kryeministrisë në Tiranë.
Aktiviteti nisi si një grumbullim përpara dikasterit të Arsimit, nga ku më pas protestuesit marshuan drejt Kryeministrisë.
Tubimi i organizuar u zhvillua i qetë dhe pa shënuar incidente apo përplasje me forcat e rendit.
Protestuesit rikthyen në vëmendje të njëjtat kërkesa administrative dhe politike ku më kryesorja është ajo për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, teksa të pranishmit paralajmëruan vijimësinë e protestave.