​Dita e 20-të e protestave në Tiranë kalon pa incidente

Një grup të rinjsh dhe qytetarësh protestuan sonte para Ministrisë së Arsimit dhe Kryeministrisë në Tiranë. Aktiviteti nisi si një grumbullim përpara dikasterit të Arsimit, nga ku më pas protestuesit marshuan drejt Kryeministrisë. Tubimi i organizuar u zhvillua i qetë dhe pa shënuar incidente apo përplasje me forcat e rendit. Protestuesit rikthyen në vëmendje të…

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01/11/2026 20:21

Një grup të rinjsh dhe qytetarësh protestuan sonte para Ministrisë së Arsimit dhe Kryeministrisë në Tiranë.

Aktiviteti nisi si një grumbullim përpara dikasterit të Arsimit, nga ku më pas protestuesit marshuan drejt Kryeministrisë.

Tubimi i organizuar u zhvillua i qetë dhe pa shënuar incidente apo përplasje me forcat e rendit.

Protestuesit rikthyen në vëmendje të njëjtat kërkesa administrative dhe politike ku më kryesorja është ajo për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, teksa të pranishmit paralajmëruan vijimësinë e protestave.

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