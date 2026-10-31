“Bajaticë” – pyetja e Nichit e irritoi Zojën, ai i kthehet keq

Një pyetje e Nichit ka mjaftuar për të nisur një debat të gjatë mes tij dhe Zojës. “A je fmi i banesave?”, ishte pyetja e Nichit, e cila u duk e zakonshme por i pengoi Zojës dhe nxiti reagimin e menjëhershëm. Ajo nuk qëndroi pa përgjigje, duke ia kthyer: “Ku pe din që jom rritë…

ShowBiz

31/10/2026 22:32

Një pyetje e Nichit ka mjaftuar për të nisur një debat të gjatë mes tij dhe Zojës.

“A je fmi i banesave?”, ishte pyetja e Nichit, e cila u duk e zakonshme por i pengoi Zojës dhe nxiti reagimin e menjëhershëm.

Ajo nuk qëndroi pa përgjigje, duke ia kthyer: “Ku pe din që jom rritë në banesë? Ndoshta jom rritë në rrugë. Dikush që s’ka imagjinu me t’ni…”, duke vazhduar më pas me reagimin e saj.

Mes tyre pasoi një diskutim i gjatë, ku nuk munguan kundërpërgjigjet dhe shprehjet që e tensionuan edhe më shumë situatën.

“Qohet bon filma…Ik atje bajaticë, ma bre Zojë se t’respektoj, kishe je ma inteligjente” – tha Nichi.

YouTube player

 

 

Artikuj të ngjashëm

October 31, 2026

“Ti s’guxon me më prek”, loja e Arlindës me Olechken përfundon...

October 31, 2026

Akili me deklaratë të fortë “Je njeriu më pak i llogaritshëm...

October 31, 2026

“Bespremi” nisin hatërmbetjet e para – Dioni, Anjeza dhe Zoja tregojnë...

October 31, 2026

“T’bon kahre kjo gru kështu”, Valdrin Sahiti ka disa fjalë për...

Lajme të fundit

Policia sekuestron sërish armë në veri, pati edhe...

FSK-ja zhvillon ushtrime ushtarake në Koliq dhe Keqekollë

Milani po i jep leksion Interit – Moreira...

Vajza e axhës së Luan Dalipit emërohet diplomate në Berlin