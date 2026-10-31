“Bajaticë” – pyetja e Nichit e irritoi Zojën, ai i kthehet keq
Një pyetje e Nichit ka mjaftuar për të nisur një debat të gjatë mes tij dhe Zojës. “A je fmi i banesave?”, ishte pyetja e Nichit, e cila u duk e zakonshme por i pengoi Zojës dhe nxiti reagimin e menjëhershëm. Ajo nuk qëndroi pa përgjigje, duke ia kthyer: “Ku pe din që jom rritë…
ShowBiz
Një pyetje e Nichit ka mjaftuar për të nisur një debat të gjatë mes tij dhe Zojës.
“A je fmi i banesave?”, ishte pyetja e Nichit, e cila u duk e zakonshme por i pengoi Zojës dhe nxiti reagimin e menjëhershëm.
Ajo nuk qëndroi pa përgjigje, duke ia kthyer: “Ku pe din që jom rritë në banesë? Ndoshta jom rritë në rrugë. Dikush që s’ka imagjinu me t’ni…”, duke vazhduar më pas me reagimin e saj.
Mes tyre pasoi një diskutim i gjatë, ku nuk munguan kundërpërgjigjet dhe shprehjet që e tensionuan edhe më shumë situatën.
“Qohet bon filma…Ik atje bajaticë, ma bre Zojë se t’respektoj, kishe je ma inteligjente” – tha Nichi.