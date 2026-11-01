Më pak se dy kilometra rrugë, MIT jep tender mbi 750 mijë euro për rehabilitimin e segmentit Klinë e Epërme-Skenderaj

Ministria e Infrastrukturës ka shpallur fitues kompaninë “Granit SH.P.K.” për realizimin e projektit të rehabilitimit të rrugës rajonale R102, në segmentin Klinë e Epërme – drejt Skenderajt, ku parashihet ndërtimi i rrugës me katër korsi. Sipas letrës standarde për tenderuesin e suksesshëm, kontrata i është dhënë kompanisë me seli në Istog, me vlerë prej 751…

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01/11/2026 20:00

Ministria e Infrastrukturës ka shpallur fitues kompaninë “Granit SH.P.K.” për realizimin e projektit rehabilitimit rrugës rajonale R102, segmentin Klinë e Epërme drejt Skenderajt, ku parashihet ndërtimi i rrugës me katër korsi.

Sipas letrës standarde për tenderuesin e suksesshëm, kontrata i është dhënë kompanisë me seli Istog, me vlerë prej 751 mijë e 570 euro e 95 centë (751,570.95 €).

Projekti parasheh rehabilitimin e një segmenti rrugor me gjatësi prej 1,800 metrash, ndërsa procedura e prokurimit është zhvilluar nga Ministria e Infrastrukturës, me numër prokurimit 205-26-6076-5-1-1.

njoftimin zyrtar thuhet se oferta e kompanisë “Granit SH.P.K.” është vlerësuar si oferta me çmimin ulët përgjegjshëm.

Kontrata është dhënë mënyrë përkohshme dhe, sipas dokumentit, nuk përbën ende marrëveshje përfundimtare deri skadimin e afatit ligjor ankesave.

Projekti pritet kontribuojë përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe lehtësimin e qarkullimit këtë segment lidh Klinën e Epërme me drejtimin e Skënderajt. /Lajmi.net/

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