Rrahmani për takimet me Kurtin: Kushdo që shkon, ai e poshtëron – Ky është autoritarizëm dhe kështu plotësohet ai

Deputeti i zgjedhur i PDK-së, Eman Rrahmani ka shkruar pas takimit që është mbajtur sot mes kryeministrit në detyrë të Kosovës, Albin Kurtit dhe kryetarit të LDK-së. Ai e ka kritikuar Abdixhikun për pjesëmarrjen në këtë takime, e sipas tij Kurti po e poshtëron. “Kushdo që  në takime i shkon, ai do të vazhdojë ta…

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04/08/2026 22:08

Deputeti i zgjedhur i PDK-së, Eman Rrahmani ka shkruar pas takimit që është mbajtur sot mes kryeministrit në detyrë të Kosovës, Albin Kurtit dhe kryetarit të LDK-së.

Ai e ka kritikuar Abdixhikun për pjesëmarrjen në këtë takime, e sipas tij Kurti po e poshtëron.

“Kushdo që  në takime i shkon, ai do të vazhdojë ta poshtërojë. Pushtetin e plotë e ka. Ky është autoritarizëm dhe kjo gjendje e përmbush atë”, ka shtuar Rrahmani. /Lajmi.net/

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