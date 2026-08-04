Rrahmani për takimet me Kurtin: Kushdo që shkon, ai e poshtëron – Ky është autoritarizëm dhe kështu plotësohet ai
Deputeti i zgjedhur i PDK-së, Eman Rrahmani ka shkruar pas takimit që është mbajtur sot mes kryeministrit në detyrë të Kosovës, Albin Kurtit dhe kryetarit të LDK-së. Ai e ka kritikuar Abdixhikun për pjesëmarrjen në këtë takime, e sipas tij Kurti po e poshtëron. “Kushdo që në takime i shkon, ai do të vazhdojë ta…
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Deputeti i zgjedhur i PDK-së, Eman Rrahmani ka shkruar pas takimit që është mbajtur sot mes kryeministrit në detyrë të Kosovës, Albin Kurtit dhe kryetarit të LDK-së.
Ai e ka kritikuar Abdixhikun për pjesëmarrjen në këtë takime, e sipas tij Kurti po e poshtëron.
“Kushdo që në takime i shkon, ai do të vazhdojë ta poshtërojë. Pushtetin e plotë e ka. Ky është autoritarizëm dhe kjo gjendje e përmbush atë”, ka shtuar Rrahmani. /Lajmi.net/
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