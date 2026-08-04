Parashikimi i motit për të mërkurën

Të mërkurën parashikohet të mbajë mot me diell në pjesën e parë të ditës, ndërsa gjatë pasditës lokalisht priten vranësira të pjesshme. Do të jetë shumë nxehtë. Rreziku i mundshëm i dehidrimit dhe goditjes nga nxehtësia nëse qëndroni jashtë për periudha të gjata kohore. Era do të fryjë drejtimesh të ndryshme me shpejtësi prej 6-29…

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04/08/2026 22:25

Të mërkurën parashikohet të mbajë mot me diell në pjesën e parë të ditës, ndërsa gjatë pasditës lokalisht priten vranësira të pjesshme. Do të jetë shumë nxehtë.

Rreziku i mundshëm i dehidrimit dhe goditjes nga nxehtësia nëse qëndroni jashtë për periudha të gjata kohore.

Era do të fryjë drejtimesh të ndryshme me shpejtësi prej 6-29 km/h.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej 14 deri në 18°C, ndërsa ato maksimale prej 32 deri në 36°C.

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