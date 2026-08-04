“Ju thojsha…”, Deputetja e LDK’së lajmërohet me ironi pas takimit Kurti-Abdixhiku

Deputetja e LDK’së, Janina Ymeri, ka reaguar pas deklarimeve të kryeministrit në detyrë, Albin Kurtit, si dhe kryetarit aktual të LDK’së, Lumir Abdixhikut. “Ju thojsha…”, ka shkruar Ymeri në “Facebook’. Deklarata e saj vjen pasi që pas takimit Kurti-Abdixhiku u bë e ditur se nuk ka marrëveshje politike. Abdixhiku nënkuptoi se LDK e do presidentin,…

Lajme

04/08/2026 22:02

Deputetja e LDK’së, Janina Ymeri, ka reaguar pas deklarimeve të kryeministrit në detyrë, Albin Kurtit, si dhe kryetarit aktual të LDK’së, Lumir Abdixhikut.

“Ju thojsha…”, ka shkruar Ymeri në “Facebook’.

Deklarata e saj vjen pasi që pas takimit Kurti-Abdixhiku u bë e ditur se nuk ka marrëveshje politike.

Abdixhiku nënkuptoi se LDK e do presidentin, teksa Kurti tha se presidenti duhet të jetë një figurë unitare që s’është e përfshirë në politikë.

Abdixhiku e përbuzi pozitën e kryetarit të Kuvendit, duke vlerësuar se roli i tij është “ceremonial”.

Artikuj të ngjashëm

August 4, 2026

​Qumështoret ultimatum Qeverisë: Publikoni provat ose ndalim të grumbullimit të qumështit...

August 4, 2026

Kurti i bën thirrje Hamzës e Gjinit: Në cilëndo kohë që...

August 4, 2026

Kurti ia shuan shpresat Osmanit për një mandat të dytë: Presidenti...

August 4, 2026

Rreth 70 mijë emigrantë janë larguar nga Ceuta, 75 prej tyre humbën jetën

August 4, 2026

SHBA-ja dhe Irani shkëmbejnë draftet e para për një marrëveshje

August 4, 2026

Mbi 150 migrantë shpëtohen pas zjarrit në gomone në Kanalin Anglez

Lajme të fundit

​Qumështoret ultimatum Qeverisë: Publikoni provat ose ndalim të...

Kurti i bën thirrje Hamzës e Gjinit: Në...

Kurti ia shuan shpresat Osmanit për një mandat...

Abdixhiku e thotë qartë që o Presidentin o...