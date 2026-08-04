“Ju thojsha…”, Deputetja e LDK’së lajmërohet me ironi pas takimit Kurti-Abdixhiku
Deputetja e LDK’së, Janina Ymeri, ka reaguar pas deklarimeve të kryeministrit në detyrë, Albin Kurtit, si dhe kryetarit aktual të LDK’së, Lumir Abdixhikut. “Ju thojsha…”, ka shkruar Ymeri në “Facebook’. Deklarata e saj vjen pasi që pas takimit Kurti-Abdixhiku u bë e ditur se nuk ka marrëveshje politike. Abdixhiku nënkuptoi se LDK e do presidentin,…
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Deputetja e LDK’së, Janina Ymeri, ka reaguar pas deklarimeve të kryeministrit në detyrë, Albin Kurtit, si dhe kryetarit aktual të LDK’së, Lumir Abdixhikut.
“Ju thojsha…”, ka shkruar Ymeri në “Facebook’.
Deklarata e saj vjen pasi që pas takimit Kurti-Abdixhiku u bë e ditur se nuk ka marrëveshje politike.
Abdixhiku nënkuptoi se LDK e do presidentin, teksa Kurti tha se presidenti duhet të jetë një figurë unitare që s’është e përfshirë në politikë.
Abdixhiku e përbuzi pozitën e kryetarit të Kuvendit, duke vlerësuar se roli i tij është “ceremonial”.