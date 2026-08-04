Kurti ia shuan shpresat Osmanit për një mandat të dytë: Presidenti nuk duhet të jetë pjesë e politikës
Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti ka folur para mediave në lidhje me çështjen e Presidentit pas takimit me LDK-në. Ai ka thënë se nuk kanë biseduar për emra konkret por se e ka thënë qartë që nuk do të ketë President nga partitë politike, duke i shuar të gjitha gjasat Vjosa Osmanit që…
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Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti ka folur para mediave në lidhje me çështjen e Presidentit pas takimit me LDK-në.
Ai ka thënë se nuk kanë biseduar për emra konkret por se e ka thënë qartë që nuk do të ketë President nga partitë politike, duke i shuar të gjitha gjasat Vjosa Osmanit që e synon atë pozitë.
“VV konsideron se Presidenti/ja duhet të ngroh zemrat e të gjithë qytetarëve në kuptimin e vlerave profesionale, shoqërore e kombëtare që ka një karakter të mirëpritur nga shoqëria, nuk do të paraqiste polin e 4 të shtetit. Do të duhej të ishte jashtë partive politike dhe njëkohësisht të mos ishte i përfshirë në polemikat ditore. Ne jemi të interesuar të bashkëpunojmë me LDK-ne sepse vendi ynë ka nevojë për progres të shpejtuar, por për Presidentin mendimi ynë është i njëjtë se nuk duhet të jetë pjesë e politikës”, ka shtuar Kurti. /Lajmi.net/