SHBA-ja dhe Irani shkëmbejnë draftet e para për një marrëveshje

Përpjekjet për të ulur tensionet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit kanë hyrë në një etapë të re, pasi të dyja palët kanë nisur shqyrtimin e drafteve të para për një marrëveshje të mundshme. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Katarit, Majed al-Ansari, bëri të ditur se është hartuar një tekst fillestar i…

Bota

04/08/2026 19:07

Përpjekjet për të ulur tensionet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit kanë hyrë në një etapë të re, pasi të dyja palët kanë nisur shqyrtimin e drafteve të para për një marrëveshje të mundshme.

Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Katarit, Majed al-Ansari, bëri të ditur se është hartuar një tekst fillestar i marrëveshjes, i cili tashmë u është dorëzuar Uashingtonit dhe Teheranit për vlerësim. Lajmi është raportuar nga Reuters, transmeton lajmi.net.

Katari, së bashku me Omanin, vazhdon të ndërmjetësojë procesin mes dy vendeve, megjithëse kontaktet e drejtpërdrejta ndërmjet SHBA-së dhe Iranit ende mungojnë.

Autoritetet në Doha synojnë që përmes një marrëveshjeje të përkohshme të krijojnë kushtet për rikthimin e palëve në negociata, duke kontribuar njëkohësisht në uljen e tensioneve në Lindjen e Mesme.

Nga ana tjetër, presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se administrata e tij mbetet e hapur për një zgjidhje diplomatike, por ka paralajmëruar se nëse nuk arrihet progres, SHBA-ja do të shqyrtojë edhe opsione të tjera.

Pavarësisht zhvillimeve, mosmarrëveshjet mbi sigurinë detare, sulmet ndaj anijeve tregtare, tarifat dhe kontrollin e Ngushticës së Hormuzit vazhdojnë të jenë ndër çështjet kryesore që vështirësojnë arritjen e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse./lajmi.net/

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