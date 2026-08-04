Gjini i përgjigjet Kurtit: Mos insisto të takohesh me mua, sepse nuk ke për çka

Kryetari i Aleancës, Ardian Gjini, i është drejtuar me kritika kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, duke thënë se nuk ka arsye për një takim mes tyre. Ai në emisionin “Rubikon” në Klan Kosova deklaroi se Kurti duhet të mbajë përgjegjësi për situatën në vend. “Mos insisto me u taku me mua, sepse nuk ke për…

Lajme

04/08/2026 22:05

Kryetari i Aleancës, Ardian Gjini, i është drejtuar me kritika kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, duke thënë se nuk ka arsye për një takim mes tyre.

Ai në emisionin “Rubikon” në Klan Kosova deklaroi se Kurti duhet të mbajë përgjegjësi për situatën në vend.

“Mos insisto me u taku me mua, sepse nuk ke për çka me u taku me mua. Ti që e ke pru Kosovën në ditën që duhet me ble gurë prej Serbisë”, deklaroi ai.

Artikuj të ngjashëm

August 4, 2026

“Ju thojsha…”, Deputetja e LDK’së lajmërohet me ironi pas takimit Kurti-Abdixhiku...

August 4, 2026

​Qumështoret ultimatum Qeverisë: Publikoni provat ose ndalim të grumbullimit të qumështit...

August 4, 2026

Kurti i bën thirrje Hamzës e Gjinit: Në cilëndo kohë që...

August 4, 2026

Rreth 70 mijë emigrantë janë larguar nga Ceuta, 75 prej tyre humbën jetën

August 4, 2026

SHBA-ja dhe Irani shkëmbejnë draftet e para për një marrëveshje

August 4, 2026

Mbi 150 migrantë shpëtohen pas zjarrit në gomone në Kanalin Anglez

Lajme të fundit

“Ju thojsha…”, Deputetja e LDK’së lajmërohet me ironi...

​Qumështoret ultimatum Qeverisë: Publikoni provat ose ndalim të...

Kurti i bën thirrje Hamzës e Gjinit: Në...

Kurti ia shuan shpresat Osmanit për një mandat...