Rama u bën sërish thirrje studentëve protestues për dialog, por ata kërkojnë dorëheqjen e tij

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka përsëritur thirrjen për dialog drejtuar studentëve që prej më shumë se dy javësh po protestojnë kundër qeverisë së tij. Në një video të publikuar në Facebook sot, Rama u është drejtuar studentëve duke i ftuar të ulen në një tryezë diskutimi me përfaqësuesit e qeverisë, me qëllim shqyrtimin e kërkesave…

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31/10/2026 08:23

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka përsëritur thirrjen për dialog drejtuar studentëve prej shumë se dy javësh po protestojnë kundër qeverisë tij.

një video publikuar Facebook sot, Rama u është drejtuar studentëve duke i ftuar ulen një tryezë diskutimi me përfaqësuesit e qeverisë, me qëllim shqyrtimin e kërkesave tyre dhe gjetjen e zgjidhjeve për problemet e ngritura sektorin e arsimit, transmeton lajmi.net.

Duke iu referuar edhe “Sofrës Gurtë”, kreu i qeverisë ka shprehur gatishmërinë për dëgjuar shqetësimet e studentëve dhe për t’i diskutuar ato përmes dialogut.

Por, pavarësisht ftesave përsëritura, studentët deri tani nuk kanë pranuar zhvillojnë bisedime me qeverinë. Ata kanë vazhduar protestat, duke këmbëngulur kërkesën e tyre kryesore për dorëheqjen e Edi Ramës.

Protestat kundër kryeministrit dhe qeverisë shqiptare kanë vijuar për shumë se dy javë, ndërsa deri tani nuk është arritur ndonjë marrëveshje për nisjen e dialogut mes palëve./lajmi.net/

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