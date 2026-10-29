Zgjedhjet në Izrael: Blloku i Netanyahut prin me 53 ulëse, partitë arabe mund të vendosin për qeverinë e re

Blloku politik i udhëhequr nga kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, është në epërsi në zgjedhjet parlamentare në Izrael, por rezultatet paraprake tregojnë se as ai dhe as opozita nuk kanë siguruar shumicën e nevojshme për formimin e qeverisë. Sipas Komitetit Qendror të Zgjedhjeve të Izraelit, pas numërimit të 99,9 për qind të votave, koalicioni i Netanyahut…

Bota

29/10/2026 23:38

Blloku politik i udhëhequr nga kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, është epërsi zgjedhjet parlamentare Izrael, por rezultatet paraprake tregojnë se as ai dhe as opozita nuk kanë siguruar shumicën e nevojshme për formimin e qeverisë.

Sipas Komitetit Qendror Zgjedhjeve Izraelit, pas numërimit 99,9 për qind votave, koalicioni i Netanyahut pritet fitojë 53 ulëse Knesset, parlamentin me gjithsej 120 deputetë. Ndërkaq, blloku opozitar, i udhëhequr nga Gadi Eisenkot, kryetar i partisë Yashar, pritet sigurojë 48 ulëse, transmeton lajmi.net.

dyja palët mbeten larg shumicës parlamentare prej 61 deputetësh, e cila është e domosdoshme për formimin e qeverisë.

këtë situatë, partitë arabe mund luajnë rol vendimtar përcaktimin e përbërjes qeverisë ardhshme. Sipas rezultateve paraprake, dy partitë arabe pritet fitojnë bashku 19 ulëse, një rekord i ri për to zgjedhjet parlamentare izraelite. Rekordi i mëparshëm ishte 15 ulëse, i arritur zgjedhjet e vitit 2020, raporton The Times of Israel.

Ky rezultat potencialisht u jep partive arabe mundësinë ndikojnë përcaktimin e shumicës parlamentare, pasi asnjëri prej dy blloqeve kryesore nuk ka arritur sigurojë vetë numrat e nevojshëm.

Rezultatet e numërimit kanë dalluar nga parashikimet e sondazheve dalëse, publikuara menjëherë pas mbylljes vendvotimeve. Sipas tyre, blloku opozitar pritej dilte përpara atij Netanyahut.

Sa u përket partive veç e veç, Likud, e udhëhequr nga Netanyahu, renditet e para me 27 deputetë. vendin e dytë është partia Yashar e Eisenkotit, me 21 ulëse.

Partia B’Yachad, e udhëhequr nga ish-kryeministri Naftali Bennett, pritet ketë 12 deputetë, ndërsa Lista e Përbashkët e Yousef Jabareenit siguron 11 ulëse.

Ndërkohë, partitë Ra’am dhe Demokratët kanë fituar nga tetë ulëse secila.

Rezultatet e deritanishme mbeten paraprake, ndërsa shpallja e rezultatit përfundimtar dhe zyrtar është paralajmëruar për 4 nëntor, mërkurën e ardhshme. Deri atëherë, mbetet e paqartë se cili bllok do arrijë sigurojë mbështetjen e nevojshme për formimin e qeverisë re Izraelit./lajmi.net/

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