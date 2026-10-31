Fjalosen nusja me vjehrrin në Malishevë, intervenon policia

Rast i dhunës në familje në Malishevë, përfundojnë në polici nusja dhe vjehrri Një rast i dhunës në familje është raportuar mbrëmjen e së premtes në Malishevë, pas një mosmarrëveshjeje mes një nuseje dhe vjehrrit të saj, transmeton lajmi.net. Sipas raportit të Policisë, rasti ka ndodhur më 30 tetor, rreth orës 23:15, ku mes palëve…

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31/10/2026 08:48

Rast i dhunës familje Malishevë, përfundojnë polici nusja dhe vjehrri

Një rast i dhunës familje është raportuar mbrëmjen e premtes Malishevë, pas një mosmarrëveshjeje mes një nuseje dhe vjehrrit saj, transmeton lajmi.net.

Sipas raportit Policisë, rasti ka ndodhur 30 tetor, rreth orës 23:15, ku mes palëve kishte pasur një fjalosje.

përfshirët rast janë intervistuar nga organet e rendit, ndërsa me vendim prokurorit janë liruar dhe rasti do vazhdojë procedurë rregullt.

Raporti i plotë:

DHUNË NË FAMILJE

Malishevë 30.10.2026 – 23:15. Është raportuar një rast dhunë në familje ku kishte një fjalosje mes nuses dhe vjehrrit. Palët janë intervistuar dhe me vendim të prokurorit janë liruar në procedurë të rregullt./lajmi.net/

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