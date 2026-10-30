Pasiguria gjeopolitike dhe tensionet tregtare, Kanadaja dhe BE-ja krijojnë aleancë të re
Kanadaja dhe Bashkimi Evropian kanë njoftuar krijimin e një aleance të re të quajtur “Aleanca për të Ardhmen” (Alliance for the Future), e cila synon të forcojë bashkëpunimin ekonomik, politik dhe të sigurisë mes palëve, në një kohë të rritjes së pasigurisë gjeopolitike dhe tensioneve tregtare, shkruan The Guardian. Kryeministri kanadez, Mark Carney, dhe presidentja…
Bota
Kanadaja dhe Bashkimi Evropian kanë njoftuar krijimin e një aleance të re të quajtur “Aleanca për të Ardhmen” (Alliance for the Future), e cila synon të forcojë bashkëpunimin ekonomik, politik dhe të sigurisë mes palëve, në një kohë të rritjes së pasigurisë gjeopolitike dhe tensioneve tregtare, shkruan The Guardian.
Kryeministri kanadez, Mark Carney, dhe presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e prezantuan partneritetin të premten në Montreal, në përfundim të një samiti dyditor.
Carney tha se shoqëritë po përballen me sfida të reja, duke përmendur krizën klimatike, dobësimin e normave demokratike dhe përdorimin e tregtisë si instrument presioni politik.
Sipas dy liderëve, partneriteti mes Kanadasë dhe bllokut prej 27 shtetesh anëtare të BE-së mund të krijojë stabilitet dhe mundësi të reja, ndërsa aleanca do të jetë e hapur edhe për shtetet e tjera që ndajnë të njëjtat vlera.
Një nga vendimet konkrete të samitit ishte zotimi i Kanadasë për të kontribuar në kredinë prej 90 miliardë eurosh për mbështetjen e Ukrainës.
Palët paralajmëruan gjithashtu diskutime për krijimin e një tregu më të integruar, lehtësimin e kufizimeve tregtare dhe të udhëtimit, si dhe zgjerimin e mundësive arsimore.
Një tjetër fushë e rëndësishme e bashkëpunimit do të jetë teknologjia. Brukseli dhe Otava njoftuan një marrëveshje që do t’i mundësojë Kanadasë qasje në rrjetin evropian të superkompjuterëve, të cilët përdoren për trajnimin e modeleve të inteligjencës artificiale.
Carney përmendi gjithashtu bashkimin e kompanisë kanadeze të inteligjencës artificiale Cohere me kompaninë gjermane Aleph Alpha, si një hap drejt zvogëlimit të varësisë nga gjigantët amerikanë të teknologjisë. Qeveria kanadeze ka paralajmëruar një investim në Cohere në vlerë deri në 1.6 miliardë dollarë kanadezë.
Kryeministri kanadez ka ngritur vazhdimisht shqetësime për varësinë e vendit të tij nga kompanitë amerikane, veçanërisht në sektorin e mbrojtjes, duke argumentuar se teknologjitë e rëndësishme nuk duhet të varen nga vendimet e kompanive apo aktorëve politikë që mund të kenë interesa të kundërta.
Në këtë kontekst, liderët diskutuan edhe mundësinë që Kanadaja të marrë statusin e anëtarësimit të asociuar në Bashkimin Evropian. Von der Leyen tha se kjo do të ishte një formë e re bashkëpunimi, ndërsa theksoi se partneriteti nuk synon të jetë kundër ndonjë pale tjetër, por të forcojë kapacitetet e përbashkëta.
Megjithatë, detajet e këtij statusi pritet të diskutohen më tej në samitin e vitit 2027, pasi ideja ka hasur në rezerva nga disa shtete anëtare të BE-së.
Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, e cilësoi Kanadanë si “vendin më evropian ndër vendet jo-evropiane”, duke iu referuar vlerave dhe interesave të përbashkëta mes dy palëve.
Samiti është shoqëruar edhe me tensione të brendshme në Kanada. Kryeministri i Kebekut, Paul St-Pierre Plamondon, i cili përfaqëson partinë separatiste Parti Québécois, bojkotoi takimin, pasi qeveria federale nuk e lejoi të mbante një fjalim publik gjatë samitit.
Ai kritikoi Otavën për mënyrën e përfaqësimit të interesave të Kebekut, duke pretenduar se provinca po margjinalizohet në diskutimet për marrëdhëniet ndërkombëtare të Kanadasë.