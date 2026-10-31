Banjska, Ibër-Lepenci dhe strukturat ilegale – çfarë i renditi Hoxha si suksese në letrën e dorëheqjes drejtuar Kurtit?

Drejtori i dorëhequr i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, në letrën që ia ka dërguar kryeministrit Albin Kurti, ka paraqitur një përmbledhje të punës dhe rezultateve të institucionit që e drejtoi nga marsi i vitit 2023 deri më 30 tetor 2026. Në këtë letër, Hoxha ka renditur një sërë operacionesh dhe sfidash të…

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31/10/2026 09:19

Drejtori i dorëhequr i Përgjithshëm i Policisë Kosovës, Gazmend Hoxha, letrën ia ka dërguar kryeministrit Albin Kurti, ka paraqitur një përmbledhje punës dhe rezultateve institucionit e drejtoi nga marsi i vitit 2023 deri 30 tetor 2026.

këtë letër, Hoxha ka renditur një sërë operacionesh dhe sfidash sigurisë me cilat është përballur Policia e Kosovës gjatë mandatit tij, duke veçuar mënyrë posaçme zhvillimet pjesën veriore vendit, transmeton lajmi.net.

Ai ka përmendur operacionet kundër strukturave ilegale, largimin e barrikadave, luftimin e kriminalitetit dhe rikthimin e funksionimit stacioneve policore veri, pavarësisht dorëheqjeve masive zyrtarëve policorë komunitetit serb.

“Përkundër këtyre sfidave, kemi arritur marrim nën kontroll stacionet policore veri, garantojmë praninë dhe funksionimin e Policisë Kosovës atë pjesë vendit”, ka shkruar Hoxha letrën drejtuar kryeministrit.

Ndër ngjarjet kryesore përmendura këtë përmbledhje është sulmi terrorist Banjskë, 24 shtator 2023, ku Policia e Kosovës u përball me grupin e armatosur sulmoi zyrtarët policorë.

“Policia e Kosovës dëshmoi profesionalizëm, guxim dhe vendosmëri mbrojtje rendit kushtetues dhe sovranitetit vendit”, ka theksuar Hoxha, duke iu referuar operacionit kundër grupit terrorist Banjskë.

Një tjetër ngjarje e rëndësishme ai ka veçuar është sulmi ndaj kanalit Ibër-Lepencit. Hoxha ka vlerësuar si sukses menaxhimin dhe hetimin e këtij rasti, si dhe arrestimin e personave dyshuar.

mesin e operacioneve tjera përmendura janë edhe ato kundër laboratorëve drogës, fermave kriptovalutave dhe organizatave ilegale “Mbrojtja Civile” dhe “Brigada e Veriut”.

Ai ka përmendur gjithashtu organizimin e zgjedhjeve lokale komunat veriore dhe marrjen nën kontroll objekteve komunale 26 maj 2023.

Hoxha: Kosova sot ka më pak vrasje dhe krime të rënda

letrën e tij, Hoxha ka folur edhe për rezultatet luftimin e krimit organizuar, trafikimit me drogë dhe armë, korrupsionit, krimeve kibernetike dhe mashtrimeve me kriptovaluta.

Ai ka pretenduar se gjatë viteve fundit është përmirësuar siguria publike vend, duke iu referuar edhe vlerësimeve ndërkombëtare.

“Siguria publike ka qenë një ndër sukseset rëndësishme Policisë Kosovës vitet e fundit”, ka shkruar ai.

tej, Hoxha ka theksuar se Kosova renditet ndër vendet sigurta Evropë dhe e treta botë, ndërsa ka shtuar se:

“Sot, Kosova ka pak vrasje, pak krime rënda, pak grabitje dhe shumë siguri për gjithë qytetarët e saj.”

Mbi 53 milionë euro pasuri të sekuestruara në rastet “WHITE STAR” dhe “SKYECC”

Hoxha ka paraqitur edhe rezultate konkrete disa prej hetimeve rëndësishme Policisë gjatë periudhës raportuar.

Sa i përket hetimit krimeve luftës, nga viti 2023 deri 30 tetor 2026 janë iniciuar 66 kallëzime penale kundër 745 personave dyshuar. kuadër këtyre hetimeve janë arrestuar 62 persona, ndërsa janë gjetur 62 trupa dhe 14 pjesë kockore.

luftimin e fajdesë, nga maji i vitit 2024 janë arrestuar 79 persona dyshuar, janë zhvilluar 40 operacione policore dhe janë kontrolluar rreth 90 objekte. Vlera e pasurive sekuestruara është vlerësuar rreth tetë milionë euro.

Ndërkaq, rastet “WHITE STAR” dhe “SKYECC” janë arrestuar 37 persona. Gjatë operacioneve janë sekuestruar para, 49 armë, 76 vetura dhe pasuri tjera, ndërsa janë ngrirë edhe prona dhe llogari bankare.

Sipas përmbledhjes paraqitur nga Hoxha, vlera e përgjithshme e sekuestrimeve, konfiskimeve dhe ngrirjeve pasurive këto raste arrin 53 milionë e 974 mijë e 918 euro.

Dorëheqja morale pas vrasjes së Arlinda Zekajt

pjesën përfundimtare letrës, Hoxha ka shpjeguar edhe arsyet e çuan drejt vendimit për t’u larguar nga pozita e drejtorit Përgjithshëm Policisë Kosovës.

Ai e ka cilësuar vendimin si dorëheqje morale, pas vrasjes Arlinda Zekajt Vitomiricë Pejës.

“Duke marrë për bazë ngjarjen tragjike Vitomiricë Pejës, vrasjen makabre nënës, bijës dhe motrës sonë, Arlinda Zekaj, pas një reflektimi thellë dhe me ndjenjën e përgjegjësisë institucionale e morale, unë jap dorëheqje morale nga pozita e Drejtorit Policisë Kosovës”, ka shkruar Hoxha.

Ai ka pranuar se dhuna familje vazhdon mbetet një fenomen shqetësues dhe ka vlerësuar se nevojitet një qasje e koordinuar ndërmjet institucioneve përgjegjëse.

“Pavarësisht angazhimit vazhdueshëm Policisë Kosovës, vlerësoj se nevojitet një qasje shumë e koordinuar ndërmjet gjitha institucioneve përgjegjëse, përfshirë Policinë, Prokurorinë, Shërbimet Sociale, Gjykatat dhe organizatat joqeveritare”, ka theksuar ai.

Hoxha ka shtuar se përgjegjësia e udhëheqësve institucionalë nuk përfundon vetëm te veprimet individuale, por përfshin edhe përgjegjësinë për standardet e institucionit drejtojnë.

“Kjo dorëheqje nuk është braktisje e Policisë Kosovës. Është një mesazh se institucionet tona duhet jenë forta se individët dhe se besimi publik duhet mbrohet me përgjegjësi vërtetë”, ka përfunduar Hoxha letrën drejtuar kryeministrit Kurti./lajmi.net/

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