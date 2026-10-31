Vjedhje e rëndë në Gjakovë, vidhen mbi 100 armë zjarri nga një depo

Një vjedhje e rëndë është raportuar në rrugën “Fehmi Agani” në Gjakovë, ku persona të panjohur dyshohet se kanë vjedhur mbi 100 armë zjarri nga një depo e armëve. Sipas raportit të Policisë, rasti është denoncuar më 30 tetor, rreth orës 18:00, nga dy ankues, shtetas të Kosovës, transmeton lajmi.net. Pas raportimit, në vendin e…

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31/10/2026 08:43

Një vjedhje e rëndë është raportuar rrugën “Fehmi Agani” Gjakovë, ku persona panjohur dyshohet se kanë vjedhur mbi 100 armë zjarri nga një depo e armëve.

Sipas raportit Policisë, rasti është denoncuar 30 tetor, rreth orës 18:00, nga dy ankues, shtetas Kosovës, transmeton lajmi.net.

Pas raportimit, vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë përkatëse policore, cilat kanë ndërmarrë veprimet e nevojshme.

Për rastin është njoftuar edhe prokurori, ndërsa Policia ka bërë ditur se hetimet janë duke vazhduar për identifikimin e personave dyshuar dhe zbardhjen e rrethanave vjedhjes.

Raporti i plotë: 

VJEDHJE E RËNDË Rr. Fehmi Agani, Gjakovë 30.10.2026-18:00. Dy ankuesit meshkuj kosovarë, kanë raportuar se nga depoja e armëve, persona të panjohur kanë vjedhur mbi 100 armë zjarri. Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë përkatëse. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori. Rasti nën hetime./lajmi.net/

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