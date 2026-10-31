Tetë raste të dhunës në familje brenda 24 orëve në Kosovë, disa persona përfundojnë në mbajtje

Tetë raste të dhunës në familje janë raportuar në rajone të ndryshme të Kosovës brenda 24 orëve të fundit, sipas raportit të Policisë së Kosovës. Rastet janë regjistruar në Prishtinë, Gllogoc, Obiliq, Pejë dhe Malishevë. Në disa prej tyre, të dyshuarit janë arrestuar dhe, me vendim të prokurorit, janë dërguar në mbajtje, ndërsa në raste…

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31/10/2026 09:10

Tetë raste dhunës familje janë raportuar rajone ndryshme Kosovës brenda 24 orëve fundit, sipas raportit Policisë Kosovës.

Rastet janë regjistruar Prishtinë, Gllogoc, Obiliq, Pejë dhe Malishevë. disa prej tyre, dyshuarit janë arrestuar dhe, me vendim prokurorit, janë dërguar mbajtje, ndërsa raste tjera procedurat po vazhdojnë mënyrë rregullt, transmeton lajmi.net.

Raportimet për këto raste vijnë një kohë kur dhuna ndaj grave dhe siguria e tyre janë rikthyer vëmendje opinionit publik, pas vrasjes Arlinda Zekajt. Kjo ngjarje ka shtuar edhe shumë vëmendjen ndaj nevojës për mbrojtjen e grave dhe reagimin institucional ndaj çdo forme dhunës dhe kërcënimit.

Rastet e fundit përfshijnë dhunë psikike, fizike dhe kanosje nga bashkëshortët apo ish-bashkëshortët. mesin e tyre është edhe një rast Pejë, ku një grua ka raportuar se ish-bashkëshorti vazhdonte t’i dërgonte mesazhe, ndonëse ata ishin ndarë para disa muajsh dhe procedura e shkurorëzimit ishte proces gjyqësor.

Prishtinë janë raportuar katër raste, ndërsa nga një rast është evidentuar Gllogoc, Obiliq, Pejë dhe Malishevë.

Detajet e tetë rasteve të raportuara nga Policia:

1. Prishtinë – Dhunë psikike ndaj bashkëshortes

Gjatë periudhës 22–30 tetor, një grua ka raportuar se vazhdimisht kishte përjetuar dhunë psikike nga bashkëshorti i saj, me cilin nuk bashkëjeton prej disa muajsh. I dyshuari është arrestuar dhe, me vendim prokurorit, është dërguar mbajtje.

2. Gllogoc – Kanos bashkëshorten

30 tetor, rreth orës 09:30, është arrestuar një burrë nën dyshimin se kishte kanosur bashkëshorten e tij. Me vendim prokurorit, ai është dërguar mbajtje.

3. Obiliq – Dhunë psikike ndaj bashkëshortes

Një grua ka raportuar se bashkëshorti i saj dyshohet se kishte ushtruar dhunë psikike ndaj saj. I dyshuari nuk është hasur nga njësitë policore, ndërsa rasti është duke u hetuar.

4. Prishtinë – Kërcënohet nga ish-bashkëshorti, policia ia bastis shtëpinë

Një grua ka raportuar se ishte kanosur nga ish-bashkëshorti i saj, për cilin ka deklaruar se posedon armë zjarri shtëpi. Me urdhër prokurorit, policia ka bastisur shtëpinë e dyshuarit, por nuk ka gjetur asgjë dyshimtë. I dyshuari është arrestuar dhe dërguar mbajtje.

5. Prishtinë – Dhunë psikike dhe kërcënime ndaj bashkëshortes

Një tjetër rast është raportuar 30 tetor Prishtinë, ku një burrë dyshohet se kishte ushtruar dhunë psikike dhe kishte kanosur bashkëshorten e tij. I dyshuari është arrestuar dhe, me vendim prokurorit, është dërguar mbajtje.

6. Prishtinë – Sulm fizik ndaj bashkëshortes

30 tetor, rreth orës 20:00, është raportuar se një burrë kishte ushtruar dhunë fizike ndaj bashkëshortes tij. I dyshuari është arrestuar, por pas intervistimit, me vendim prokurorit, është liruar procedurë rregullt.

7. Pejë – Ish-bashkëshorti vazhdonte t’i dërgonte mesazhe, gruaja thotë se ka frikë nga ai

Një grua ka raportuar se ishte ndarë nga bashkëshorti para disa muajsh dhe se bashku kanë dy fëmijë. Pavarësisht ndarjes dhe procedurës shkurorëzimit është proces gjyqësor, ish-bashkëshorti dyshohet se vazhdonte t’i dërgonte mesazhe, ndërsa ajo ka deklaruar se kishte frikë nga ai.

I dyshuari është arrestuar dhe, me vendim prokurorit, është dërguar mbajtje.

8. Malishevë – Fjalosje mes nuses dhe vjehrrit

Një rast tjetër i dhunës familje është raportuar Malishevë, 30 tetor, rreth orës 23:15, pas një fjalosjeje mes nuses dhe vjehrrit. dy palët janë intervistuar nga Policia dhe, me vendim prokurorit, janë liruar procedurë rregullt./lajmi.net/

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