​Katy Perry flet për herë të parë pas ndarjes nga Orlando Bloom

Më shumë se një vit pasi këngëtarja Katy Perry dhe aktori Orlando Bloom konfirmuan ndarjen e tyre, ylli i pop muzikës po reflekton mbi muajt që pasuan vendimin e tyre. Perry, e cila ndan vajzën gjashtë vjeçare Daisy me aktorin, foli dhe për takimin me të dashurin e saj aktual, ish-kryeministrin kanadez Justin Trudeau, vetëm…

ShowBiz

08/09/2026 15:21

Më shumë se një vit pasi këngëtarja Katy Perry dhe aktori Orlando Bloom konfirmuan ndarjen e tyre, ylli i pop muzikës po reflekton mbi muajt që pasuan vendimin e tyre.

Perry, e cila ndan vajzën gjashtë vjeçare Daisy me aktorin, foli dhe për takimin me të dashurin e saj aktual, ish-kryeministrin kanadez Justin Trudeau, vetëm disa javë pasi ajo dhe Bloom njoftuan ndarjen.

“Mësova se si të rikthehesha te qëllimi im,” shtoi Perry, e cila e bëri publike lidhjen me politikanin atë dhjetor, pas muajsh spekulimesh. “Dhe mora dhuratën më të madhe nga ky turne: pata mundësinë të takoja dashurinë e jetës sime.”

Por fillimisht, asaj iu desh të tërhiqej pak dhe të përpunonte marrëdhënien e saj me Bloom, i cili tashmë është në një lidhje me modelen Luisa Laemmel.

“Nuk do të kisha qëndruar në diçka për nëntë vjet nëse nuk do të kishte gjëra vërtet të rëndësishme për të mësuar. Çdo marrëdhënie është një mësues, apo jo? Më duhej ta lija pas, në mënyrë që të mund të ecja përpara”, tha Perry në një intervistë për People, transmeton KosovaPress.

Megjithatë, siç vuri në dukje Bloom, kur foli pas ndarjes së tyre shtatorin e kaluar, ata do të jenë gjithmonë të lidhur me njëri-tjetrin. Kjo ka shumë të bëj me vajzën e tyre, Daisy Bloom.

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