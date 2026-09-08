BILD shkruan për ardhjen e Erblin Osmanit te Kosova, druan për humbjen e një talenti
Gazeta BILD ka shkruar sot për marrjen e pasaportës të Erblin Osmanit nga shteti i Kosovës. Gazeta gjermane druan se “pancerët” do të humbasin një talent të madh futbolli. “A do ta sigurojë Kosova talentin e mesfushës pas ngritjes së tij marramendëse te Bayern Munich? Kjo do të ishte një goditje e hidhur për Shoqatën…
Sport
Gazeta BILD ka shkruar sot për marrjen e pasaportës të Erblin Osmanit nga shteti i Kosovës. Gazeta gjermane druan se “pancerët” do të humbasin një talent të madh futbolli.
“A do ta sigurojë Kosova talentin e mesfushës pas ngritjes së tij marramendëse te Bayern Munich? Kjo do të ishte një goditje e hidhur për Shoqatën Gjermane të Futbollit, pasi lojtari i lindur në Mynih konsiderohet si një nga talentet më të mëdha të grupmoshës së vitit 2009 në Gjermani. Trajneri, fitues i dyfishtë i trofeve, Vincent Kompany (40), e kishte vënë Osmanin në stërvitje rregullisht me ekipin e parë në muajt e fundit dhe i dha atij debutimin në Bundesligë më 21 mars në fitoren 4-0 kundër Union Berlin. Në korrik, mesfushori mbrojtës (pesë paraqitje U19 këtë sezon, një gol, dy asiste) nënshkroi një kontratë të re deri në vitin 2029, e cila do të shndërrohet automatikisht në një kontratë profesionale kur të mbushë 18 vjeç më 19 maj 2027” shkruan BILD.
Sipas gazetës gjermane, as vetë lojtari dhe as menaxhmenti i tij nuk kanë komentuar për këtë çështje.