Haradinaj: Kurti po shkon drejt diktaturës – krahasimin me të e marr ofendim, unë me Qeveri të pakicës kam marrë vendime të mëdha

Ish-kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka kritikuar kryeministrin Albin Kurti, duke e akuzuar se po e çon vendin drejt një forme të qeverisjes që ai e cilësoi si “diktaturë”. Haradinaj  tha se Kosova aktualisht nuk ka një qeveri normale, por sipas tij, një “regjim”. Ai gjithashtu shtoi se e ka bezdi të krahsohet me Kurtin,…

Lajme

08/09/2026 15:36

Ish-kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka kritikuar kryeministrin Albin Kurti, duke e akuzuar se po e çon vendin drejt një forme të qeverisjes që ai e cilësoi si “diktaturë”.

Haradinaj  tha se Kosova aktualisht nuk ka një qeveri normale, por sipas tij, një “regjim”.

Ai gjithashtu shtoi se e ka bezdi të krahsohet me Kurtin, pasi thotë se merr si ofendim. Hardinaj tutje thotë se me Qeveri të pakicës ka marr vendime të mëdha për vendin.

“Kryeministrin e kemi të dobët, ai po shkon drejt një diktature, kontrolli total. Sot ne nuk kemi Qeveri po kemi regjim, nuk do të kishte rëndësi se kush është president, por të kemi një qeveri normal, që do të investonte në energji, bujqësi e për bizneset e vogla. Nuk ndihem krenar me u krahasu me Kurtin sepse e marr si ofendim. Unë për aq kohë dhe me një qeveri të pakicës e kam bërë ushtrinë e Kosovës, Trepçën, pavarësinë energjetike dhe taksën 100 për qind”, tha Haradinaj në T7./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

September 8, 2026

Petrit Selimi për rezultatet e PISA-s: Katrahurë “kurtiane”

September 8, 2026

Aksion në Ferizaj, konfiskohen pesë furgona dhe një kamion që dyshohet...

September 8, 2026

Inspektorati Qendror i Punës ndalon punimet në dy kantiere ndërtimi në...

September 8, 2026

Spanja sekuestron mbi 1,2 ton kokainë të fshehur në një ngarkesë...

September 8, 2026

Vetëm edhe dy ditë, mund të përfitoni nga ofertat Back to School në iCore

September 6, 2026

Përfundojnë takimet me Putinin dhe Zelenskyn, Witkoff dhe Kushner kërkojnë rikthimin...

Lajme të fundit

Petrit Selimi për rezultatet e PISA-s: Katrahurë “kurtiane”

BILD shkruan për ardhjen e Erblin Osmanit te...

Aksion në Ferizaj, konfiskohen pesë furgona dhe një...

Inspektorati Qendror i Punës ndalon punimet në dy...