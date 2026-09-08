Labinot Rexha: Jam sulmuar nga tre persona në Rahovec
Këngëtari Labinot Rexha ka bërë të ditur përmes një postimi në Instagram se është sulmuar nga tre persona në Rahovec. “Sapo jam sulmuar në Rahovec nga 3 veta”, ka shkruar Rexha në Instastory, pa dhënë detaje të tjera rreth ngjarjes apo rrethanave që i paraprinë sulmit. Indeksonline ka provuar të kontaktonte këngëtarin për të marrë…
ShowBiz
Këngëtari Labinot Rexha ka bërë të ditur përmes një postimi në Instagram se është sulmuar nga tre persona në Rahovec.
“Sapo jam sulmuar në Rahovec nga 3 veta”, ka shkruar Rexha në Instastory, pa dhënë detaje të tjera rreth ngjarjes apo rrethanave që i paraprinë sulmit.
Indeksonline ka provuar të kontaktonte këngëtarin për të marrë më shumë informacione lidhur me rastin, por ai nuk ka qenë i qasshëm.
Deri në publikimin e këtij lajmi, nuk ka informacione të tjera të konfirmuara lidhur me rastin.