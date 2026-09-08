Policia kontrolloi vendin prej disa orësh, pamje të tjera brenda objektit të ish-shkollës Teknike në Obiliq

Policia e Kosovës ka qëndruar për disa orë në objektin e ish-Shkollës Teknike në Obiliq, pas gjetjeve të pazakonta të raportuara në ambientet e saj. Gjatë kontrollit, zyrtarët policorë kanë ekzaminuar hapësirat e objektit, përfshirë edhe pjesët e bodrumit ku janë hasur disa sende dhe një gropë e madhe, raporton lajmi.net Në ndërkohë, Lajmi.net ka…

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08/09/2026 15:07

Policia e Kosovës ka qëndruar për disa orë në objektin e ish-Shkollës Teknike në Obiliq, pas gjetjeve të pazakonta të raportuara në ambientet e saj.

Gjatë kontrollit, zyrtarët policorë kanë ekzaminuar hapësirat e objektit, përfshirë edhe pjesët e bodrumit ku janë hasur disa sende dhe një gropë e madhe, raporton lajmi.net

Në ndërkohë, Lajmi.net ka siguruar edhe pamje të tjera nga brendësia e objektit, të cilat tregojnë gjendjen e ambienteve pas lirimit të tij nga uzurpimi shumëvjeçar.

Siç është bërë e ditur më herët, në rast pritet të përfshihen edhe ekipet që merren me hetimin e krimeve të luftës, për të verifikuar nëse gjetjet kanë ndonjë lidhje me periudhën e luftës së fundit në Kosovë./Lajmi.net/

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