Festa e golave me simbolin e shqiponjës nga Rey Manaj dhe Fisnik Asllani
Në ndeshjet kualifikuese për Botërorin 2026, Rey Manaj shënoi për Shqipërinë ndaj Serbisë, ndërsa Fisnik Asllani shënoi për Kosovën ndaj Suedisë.
Të dy lojtarët festuan golat duke treguar simbolin e Shqiponjës, një moment që emocionoi tifozët.
Kosova është duke udhëhequr ndaj Suedisë me rezultat 0-1, ndërsa Shqipëria para pak ditësh siguroi fitore në udhëtim ndaj Serbisë.
Festimet e Manajt dhe Asllanit tregojnë jo vetëm gëzimin për golat, por edhe krenarinë për identitetin shqiptar.