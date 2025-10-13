Festa e golave me simbolin e shqiponjës nga Rey Manaj dhe Fisnik Asllani

Sport

13/10/2025 22:47

Në ndeshjet kualifikuese për Botërorin 2026, Rey Manaj shënoi për Shqipërinë ndaj Serbisë, ndërsa Fisnik Asllani shënoi për Kosovën ndaj Suedisë.

Të dy lojtarët festuan golat duke treguar simbolin e Shqiponjës, një moment që emocionoi tifozët.

Kosova është duke udhëhequr ndaj Suedisë me rezultat 0-1, ndërsa Shqipëria para pak ditësh siguroi fitore në udhëtim ndaj Serbisë.

Festimet e Manajt dhe Asllanit tregojnë jo vetëm gëzimin për golat, por edhe krenarinë për identitetin shqiptar.

 

