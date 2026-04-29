Bekë Berisha: Nuk do e votoja Vjosa Osmanin për Presidente, ka qenë notere e Albin Kurtit

Lajme

29/04/2026 23:21

Bekë Berisha nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë se ai nuk do kishte votë për Vjosa Osmanin edhe sikur të ishte kandidate për Presidente.

Kjo pasi, sipas Berishës “Osmani ka qenë shumë e dëgjueshme ndaj Albin Kurtit”, duke thënë se “i ka kryer gjitha punët e Qeverisë”.

“Nuk ka votë prej meje për Vjosa Osmani sepse ka qenë notere, argate, e dëgjueshme e Albin Kurtit. Një post i zapun me një njeri që I ka kry krejt punët e kësaj Qeverie unë nuk kam pasur vote edhe sikur te vinte aty”, ka thënë ai për T7.

