Kurti i dërgoi mesazh Hamzës në mbrëmje, Çitaku zbulon përmbajtjen e tij

29/04/2026 23:52

Sekretarja e Përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, ka thënë se beson që qytetarët e Kosovës përfundimisht do ta kuptojnë që Albin Kurti është person që nuk di dhe nuk do të qeveris, por dëshiron të sundojë.

Çitaku potencoi se PDK-ja nuk i përdor mjetet e propagandës siç i përdor Kurti me partinë e tij, raporton Klan Kosova.

Ajo tha se rezultati nga zgjedhjet e ardhshme do të ndryshojë.

Çitaku ndërkaq dha detaje nga prapaskenat e takimeve mes Hamzës dhe Kurtit.

“Nuk ka pasur kërkesë për takim në orën 21:00, por Kurti i ka shkruar kryetarit të PDK-së për t’ia kërkuar mbështetjen për zonjën Feride Rushiti. Në WhatsApp i ka shkruar. I ka shkruar, ‘Ju ftoj që ta mbështesni zonjën Feride Rushiti’. Ne ia kemi bërë të qartë zotit Kurti që komunikimin tash e tutje e bëjmë vetëm formalisht”, theksoi ish-deputetja Çitaku në Klan.

Artikuj të ngjashëm

April 29, 2026

Bajqinovci: PDK nuk mori pjesë fare në takime dhe as nuk...

April 29, 2026

Sadiku: Lëvizja Vetëvendosje më e përshtatshme për opozitë se për qeverisje...

April 29, 2026

Bekë Berisha: Nuk do e votoja Vjosa Osmanin për Presidente, ka...

April 29, 2026

Banka Botërore parashikon rritje ekonomike prej 3.7 për qind në Kosovë

April 29, 2026

Trump thotë se s’do ta heqë bllokadën, derisa Irani të negociojë...

April 29, 2026

Jep dorëheqje ambasadorja e ShBA-së në Ukrainë

Lajme të fundit

Bajqinovci: PDK nuk mori pjesë fare në takime...

Sadiku: Lëvizja Vetëvendosje më e përshtatshme për opozitë...

Bekë Berisha: Nuk do e votoja Vjosa Osmanin...

Havolli: Marrëveshja mes LDK’së dhe Vjosa Osmani...