Mbyllet me barazim ndeshja Atletico Madrid vs Arsenal
Ka përfunduar ndeshja mes Atletico Madridit dhe Arsenalit, e vlefshme për gjysmëfinalen e parë të UEFA Champions League.
Ndeshja e zhvilluar në “Metropolitano” është mbyllur me rezultatin e barabartë 1:1.
Të parët në epërsi kaluan mysafirët, me anë të Gyokeres, nga penalltia në pjesën e parë.
Në pjesën e dytë, vendasit barazuan 1:1, me anë të sulmuesit argjentinas, Juljan Alvarez.
Edhe Alvarez shënoi nga pika e bardhë e penalltisë.
Ndeshja e kthimit në “Emirates” do të vulos finalistin e Ligës së Kampionëve.