Arsenali përpara – Gyokeres e gjen goli nga penalltia ndaj Atletico Madridit në Champions
Skuadra e Arsenalit ka shënuar gol ndaj Ateltico Madridit, në ndeshjen gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve. Golin për 0:1 e shënoi sulmuesi, Victor Gyokeres. Sulmuesi suedez shënoi nga pika e bardhë e penalltisë në minutën e 43’të. VIDEO
