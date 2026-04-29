Sadiku: Lëvizja Vetëvendosje më e përshtatshme për opozitë se për qeverisje

Lajme

29/04/2026 23:40

Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ermal Sadiku, ka thënë se Vetëvendosja është më e përshtatshme për opozitë sesa për qeverisje.

Sadiku në Debat Plus tha se pajtohet plotësisht me deklarimet e kryeministrit Albin Kurti që opozita është e vjetër.

“Kosovës i nevojitet një opozitë e re me emrin Vetëvendosje”, ka deklaruar ai.

Ai shtoi se Vetëvendosje duhet të rikthehet në opozitë, duke theksuar se aty, sipas tij, e bën më së miri rolin e saj, ndërsa kërkoi që të mos dëmtohet shteti përmes qeverisjes aktuale.

“Edhe mendoj se ata janë të mirë në opozitë, dhe janë shumë qesharakë në pozitë, edhe e kanë dëshmuar qe gjashtë vjet që janë qesharak e të gjorë në pozitë e në qeverisje e le të bëjnë opozitë ku e bëjnë më së miri e çfarë dijnë të bëjnë por shtetin të mos e marrin ën qaf”, ka deklaruar Sadiku në Debat Plus.

